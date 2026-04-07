10 кустарников, которые никогда не следует сажать в своем дворе

Посадка кустарников в вашем дворе может мгновенно улучшить внешний вид вашего дома, повысить его привлекательность и создать среду обитания для диких животных. Хотя кустарники являются фантастическим и часто неприхотливым дополнением к вашему ландшафту, некоторые виды могут принести больше вреда, чем пользы. Некоторые из них быстро распространяются, забирая питательные вещества у соседних растений и вытесняя важные местные виды, пишет сайт известной советчицы Марты Стюарт.

Известный своей осенней огненно-красной листвой, бересклет пламенный (Euonymus alatus) является привлекательным, но инвазивным видом. Семена этого эффектного кустарника разносит птицы и другие дикие животные, что позволяет ему быстро распространяться. После приживаемости агрессивное распространение может нарушить местные экосистемы и вытеснить другие растения, особенно травянистые и местные древесные виды.

Шиповник ( Rosa rugosa) – это листопадное древесное многолетнее растение, цветущее сладкими цветами. Однако из-за своей агрессивной природы она начинает попадать в списки инвазивных растений. Хотя цветущий кустарник полезен для борьбы с эрозией благодаря своей способности распространяться корневищами и семенами, растение может быстро вытеснить местные растения, поэтому его следует избегать.

Эффектный кустарник барбарис Тунберга имеет ярко-красные или оранжевые ягоды, которые придают яркие цвета всему двору. Однако барбарис (Berberis thunbergii) является местом обитания клещей, а колючки затрудняют уход за ним и его содержание в ландшафте. Поэтому барбарис очень инвазивен из-за того, что ягоды разнасят птицы и животные.

Известная своей красотой и способностью привлекать бабочек буддлея (Buddleia) может быстро распространяться, вытеснять и уничтожать местные растения. Этот вид считается вредным сорняком, который сельскохозяйственный или иной руководящий орган определил как потенциально вредное или разрушительное растение, которое трудно контролировать или искоренять.

Нандина (Nandina domestica), также известная как небесный бамбук или священный бамбук, – это вечнозеленый кустарник семейства барбарисовых. Он происходит из центрального и южного Китая и Японии. Главная проблема заключается в том, что ягоды нандины могут быть токсичными для определенных видов птиц, включая кедровых омелюхов, восточных синих птиц, северных пересмешников и американских малиновок. Проблема усугубляется тем, что птицы слетаются на надину и лакомятся ее ягодами осенью и зимой, когда другой пищи мало. Она также может быть токсичной для других диких и домашних животных, включая собак, кошек, лошадей и овец.

С съедобными ягодами, темно-зелеными листьями и колокольчатыми цветами, распускающимися весной, легко понять, почему крыжовник (Ribes spp.) является прекрасным дополнением к вашему двору. К сожалению, этот съедобный кустарник является инвазивным и может переносить грибковое заболевание, называемое ржавчиной белой сосны. Это может быть разрушительным для местных белых сосен и нанести непоправимый ущерб.

Куст крушины (Rhamnus spp.) считается декоративным дополнением к ландшафту. Однако сейчас его считают вредным сорняком, поскольку он захватывает естественную растительность, образуя непроницаемый барьер, который может поставить под угрозу среду обитания диких животных. Его колючее растение делает работу с ним неприятной, и его трудно удалить, когда оно приживется.

Жимолость кустарниковая (Lonicera maackii) в середине лета дает много блестящих ягод красного, оранжевого или розового цвета. Ее нежные четырехлепестковые цветы имеют сладкий аромат, сначала белые, а затем желтеют или розовеют. К сожалению, этот впечатляющий кустарник распространяется корнями и семенами, вытесняя местные растения. Жимолость кустарниковая может вызвать проблемы с эрозией почвы, поскольку земля под ней оголяется, а ее корневая система может содержать вредные химические вещества, опасные для растений, растущих поблизости.

Популярные для создания естественного барьера для уединения во дворах, живые изгороди из бирючины (Ligustrum) могут представлять опасность для местных жителей. В зависимости от вида, живые изгороди из бирючины могут быть агрессивными захватчиками, образующими густые заросли, которые затеняют соседние местные растения. Это выносливое растение может расти в самых разных условиях, включая солнце или тень, влажную или сухую почву, вытесняя местные виды, нарушая местные экосистемы и даже разрушая берега рек.

Хотя японская маслина (Elaeagnus umbellata) приятна на вид благодаря своим колоколообразным, светло окрашенным цветам, этот листопадный кустарник является агрессивным распространителем. Птицы и млекопитающие широко распространяют ягоды, что усиливает их инвазивность. Она вытесняет местные растения, затеняя их и изменяя химический состав окружающей почвы – этот процесс называется аллелопатией. Хотя ягоды съедобны и из них можно приготовить хорошее варенье, лучше избегать посадки этого кустарника, чтобы защитить местные растения.

Какие растения не нужно обрезать весной

Напомним, что существуют растения, которые не нужно обрезать весной. Среди них азалии, форзиции, гортензии, магнолии и ряд других растений. Это зависит от вегетационного периода этих растений и их способности закладывать цветочные почки на концах побегов.

