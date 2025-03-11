Рассказываем, какие растения нельзя обрезать весной, чтобы потом не пожалеть об этом.

С приходом первых теплых весенних деньков садоводы дружно хватаются за садовые ножницы и секаторы - и начинают обрезать сад. Но можно ли обрезать деревья в марте? Оказывается, далеко не все - некоторые культуры не переносят эту процедуру.

Можно ли делать обрезку весной

Обрезка деревьев и кустарников весной полезна для сада - она позволяет избавиться от поломанных, старых и больных веток, а также проредить и сформировать крону. Если говорить о том, в каком месяце обрезать деревья весной, то это советуют делать с середины марта и до середины апреля, но все зависит, конечно же, от погоды и климата региона.

В то же время весенняя обрезка для некоторых культур может иметь обратный эффект и, вместо стимуляции роста, ослабить их.

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Какие растения нельзя обрезать весной

Есть три категории деревьев и кустов, которые лучше не трогать.

1. Косточковые растения

Весна - это время, когда нельзя обрезать деревья косточковых культур. На весеннюю стрижку не очень хорошо реагируют:

вишня;

черешня;

абрикос;

персик;

орех и другие.

Дело в том, что плодовые почки, к примеру, у вишни формируются на концах веток, и если провести обрезку весной, то урожай снизится. Косточковые советуют обрезать с осени – такая обрезка считается наименее вредной.

2. Весеннецветущие кустарники

Чтобы не остаться без цветения не советуют весной обрезать:

сирень;

жасмин;

миндаль;

альпийскую розу;

форзицию;

жимолость;

азалию;

гортензию;

барбарис и другие.

Эти растения цветут на побегах предыдущего года, поэтому если их обрезать, то можно лишиться цветения. Лучше всего проводить обрезку уже после цветения.

Если говорить о раннецветущих деревьях, то в этот список нужно включить магнолию.

3. Хвойные культуры

Не требуется весенняя обрезка и хвойным - например, кипарису и можжевельнику. Обрезая их весной, можно их сделать уязвимыми к холодам и заморозкам. Поэтому лучше делать обрезку осенью.

Ранее мы рассказывали, как обрезать розы ранней весной - полезные советы для садоводов.

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