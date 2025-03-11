С приходом первых теплых весенних деньков садоводы дружно хватаются за садовые ножницы и секаторы - и начинают обрезать сад. Но можно ли обрезать деревья в марте? Оказывается, далеко не все - некоторые культуры не переносят эту процедуру.
Можно ли делать обрезку весной
Обрезка деревьев и кустарников весной полезна для сада - она позволяет избавиться от поломанных, старых и больных веток, а также проредить и сформировать крону. Если говорить о том, в каком месяце обрезать деревья весной, то это советуют делать с середины марта и до середины апреля, но все зависит, конечно же, от погоды и климата региона.
В то же время весенняя обрезка для некоторых культур может иметь обратный эффект и, вместо стимуляции роста, ослабить их.
Какие растения нельзя обрезать весной
Есть три категории деревьев и кустов, которые лучше не трогать.
1. Косточковые растения
Весна - это время, когда нельзя обрезать деревья косточковых культур. На весеннюю стрижку не очень хорошо реагируют:
- вишня;
- черешня;
- абрикос;
- персик;
- орех и другие.
Дело в том, что плодовые почки, к примеру, у вишни формируются на концах веток, и если провести обрезку весной, то урожай снизится. Косточковые советуют обрезать с осени – такая обрезка считается наименее вредной.
2. Весеннецветущие кустарники
Чтобы не остаться без цветения не советуют весной обрезать:
- сирень;
- жасмин;
- миндаль;
- альпийскую розу;
- форзицию;
- жимолость;
- азалию;
- гортензию;
- барбарис и другие.
Эти растения цветут на побегах предыдущего года, поэтому если их обрезать, то можно лишиться цветения. Лучше всего проводить обрезку уже после цветения.
Если говорить о раннецветущих деревьях, то в этот список нужно включить магнолию.
3. Хвойные культуры
Не требуется весенняя обрезка и хвойным - например, кипарису и можжевельнику. Обрезая их весной, можно их сделать уязвимыми к холодам и заморозкам. Поэтому лучше делать обрезку осенью.
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