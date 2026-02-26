Топ приборов, которые потребляют больше электроэнергии, чем вы думаете

Неожиданно, но компьютеры, маршрутизаторы и связанные с ними устройства потребляют лишь 1,9% всей электроэнергии.

В вашем доме может быть очень много приборов, которые на самом деле потребляют больше электроэнергии, чем вы думаете. И для того, чтобы сэкономить, необязательно отключать все от сети.

Об этом рассказывает ресурс BGR. Отмечается, что приборы-вампиры можно найти в разных комнатах вашего дома, включая кухню, гостиную или спальню.

Часто очень много электроэнергии потребляют приборы, предназначенные для охлаждения помещений – например, кондиционеры или вентиляторы. Для сравнения, охлаждение помещений может составлять 18,2% от всего потребления электроэнергии в доме, тогда как отопление – 11,1% энергозатрат.

Видео дня

"Нагревание воды составляет около 8,8% от всего потребления электроэнергии, а охлаждение – 6,7%", – говорится в материале.

Чтобы уменьшить энергопотребление при отоплении или охлаждении помещения, авторы советуют проверить изоляцию или провести энергетический аудит.

В случае с водонагревателями, можно рассмотреть солнечный водонагреватель или безбаковую систему нагрева.

"Чтобы бороться с чрезмерным энергопотреблением охлаждающих приборов, можно попробовать перейти на умный холодильник", – добавляет автор.

Ощутимую долю электроэнергии от общего потребления составляет освещение – 3,65% энергии. А вот домашнее развлекательное оборудование "съедает" 2,5% электричества. Поэтому помочь могут экономичные лампочки или умные розетки.

При этом авторы отмечают, что компьютеры, маршрутизаторы и связанные с ними устройства потребляют лишь 1,9% всей электроэнергии.

Какие приборы нельзя оставлять без присмотра

Эксперты назвали 5 бытовых приборов, которые никогда не стоит оставлять без присмотра. В список попали, в частности, обогреватели. Эти популярные приборы потребляют большое количество электроэнергии, что может привести к перегреву старых электропроводов в стенах.

Также не стоит оставлять включенной стиральную машинку, если вы уходите из дома или ложитесь спать.

Вас также могут заинтересовать новости: