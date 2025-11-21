Эксперт не только перечислил, какие фразы свидетельствуют о том, что родителям не хватает эмоциональной осведомленности, но и посоветовал, как этому противодействовать.

Родители являются учителями и советниками с открытым сердцем и ушами, которые должны ставить интересы ребенка на первое место. Но люди, которых воспитали эмоционально незрелые родители, могли чувствовать, что с их семьей что-то не так, пишет Parade.

"Расти с эмоционально незрелыми родителями - это как пытаться построить дом на подвижном песке: как бы ты ни пытался создать стабильность, фундамент под тобой постоянно движется", - рассказал психолог Мэтт Гловиак.

В материале подчеркивается, что слова на самом деле могут причинить больше боли, чем палки и камни. Более того, боль, причиненная эмоционально незрелыми родителями, остается хронической во взрослом возрасте.

"Их слова часто ранят, смущают или заставляют замолчать. Со временем эти фразы формируют то, как мы видим себя и относимся к другим", - пояснил эксперт.

Гловиак раскрыл семь типичных фраз, которые используют эмоционально незрелые родители, то есть те, кому не хватает эмоциональной осведомленности и самоконтроля:

1. Ты слишком чувствителен

Это, наверное, было не просто неправдой, когда вам говорили, что вы "слишком чувствительны" или "слишком преувеличиваете". В результате вы можете начать сомневаться в своих собственных чувствах. Но Гловиак отметил, что проблема была не в вас.

2. Потому что я так сказал или сказала

"Используемая как средство прекращения разговора, а не как объяснение, эта фраза тормозит любопытство и критическое мышление. Она отражает потребность родителей контролировать связи и оставляет детей с чувством бессилия и нечувствительности", - отметил врач.

Он отметил, что ребенок ничего хорошего от этой фразы не учится.

3 Перестань плакать, или я дам тебе повод для слез

Эта фраза также теряет популярность, но вы, возможно, слышали ее множество раз в детстве, если ваши родители были эмоционально незрелыми.

"Эта угроза несет в себе жуткое послание: эмоции здесь не безопасны. Это признак эмоциональной незрелости, поскольку она ставит дискомфорт родителей выше потребности ребенка в комфорте и безопасности", - отметил Гловиак.

4. Ты всегда все портишь

Это неправда, даже если ты верил в это тогда и веришь в это сейчас. По словам врача, эмоционально незрелые родители, которые используют эту фразу, обычно проецируют свои разочарования на своих детей, несправедливо делая их козлами отпущения.

5. Я делаю все для тебя

Эксперт отметил, что это утверждение звучит как выражение чрезмерного самопожертвования. Однако часто оно имеет целью вызвать у детей чувство вины, чтобы они подчинились.

6. Ты такой как твой отец, мать или другой родственник

Тон эмоционально недоразвитого родителя обычно дает понять, что эта фраза не является комплиментом.

"Эта фраза использует сравнение как оружие и часто имеет негативный оттенок. Она является эмоционально незрелой, поскольку сводит идентичность ребенка к чужим недостаткам, вместо того, чтобы видеть в нем уникальную личность", - пояснил Гловиак.

7. Я твой отец или твоя мать, а не друг

"Границы важны, но эта фраза часто сигнализирует об эмоциональной дистанции. Она намекает, что теплота и связь несовместимы с авторитетом, что может оставить детей с чувством изолированности и отсутствия поддержки", - пояснил врач.

Гловиак советует научиться рассказывать о своих эмоциях, если кто-то из близких вас обидел словами. Также он советует устанавливать границы и не надо извиняться за это перед родными. Последний совет - стройте эмоционально безопасные отношения. Пусть вас окружают люди, которые слышат то, что вы говорите и уважают ваши чувства.

