Эти фразы направлены на то, чтобы избежать ответственности и переложить вину на других.

Общение с эмоционально незрелыми людьми может быть настоящим исптанием - они занимают оборонительную позицию при малейшей критике, постоянно перекладывают вину на других, а затем пытаются давить на жалость, чтобы вызвать у собеседника чувство вины.

Психологи назвали 12 фраз, которые обычно автоматически используют эмоционально незрелые люди, даже не задумываясь, пишет CNBC. Проверьте, не говорите ли вы так же, и постарайтесь избегать таких выражений.

1. "Это не моя вина".

Эмоционально незрелые люди часто не берут на себя ответственность за свои действия, когда что-то идёт не так, сразу же заявляя, что они не виноваты.

Видео дня

2. "Если бы вы этого не сделали, этого бы не произошло".

Эмоционально незрелый человек сделает всё возможное, чтобы не брать на себя ответственность за свои действия, и распространённая тактика — создать впечатление, что виноваты вы или кто-то другой, а не он.

3. "Мне не нужно перед тобой оправдываться".

Эта фраза — способ для него избежать какой-либо реальной ответственности или искреннего общения с человеком, с которым он общается.

4. "Ты слишком остро реагируешь" / "Ты слишком чувствителен"

Это сочетание газлайтинга — попытки заставить других поверить в ложную реальность — и перекладывания вины. Они посылают сообщение: проблема в тебе, а не во мне.

5. "Ой, как хочешь".

Это эмоционально незрелый способ перекрыть пути общения и, образно говоря, уйти от дальнейшего обсуждения.

6. "О чём ты? Я этого не говорил!"

Эмоционально незрелые люди переписывают реальность, как для себя, так и для других. Когда кто-то говорит что-то подобное, он обычно пытается уйти от ответственности.

7. "Это твоя проблема, а не моя".

В этом случае эмоционально незрелые люди уходят от решения любой сложной проблемы, перекладывая её на кого-то другого и снимая с себя всю ответственность.

8. "Ты делаешь из мухи слона!"

Произнося подобные фразы, эмоционально незрелый человек игнорирует опасения и мнения другого человека и принижает его реакцию.

9. "Ты говоришь о прошлом".

Эмоционально незрелые люди часто обвиняют тех, кто говорит об их ошибках, в том, что они зацикливаются на прошлом. Они не хотят учиться на своих ошибках и не хотят честного обсуждения происходящего. Они предпочитают двигаться дальше, не решая проблему.

10. "Я просто пошутил!"

Может показаться, что они пытаются сгладить ситуацию, но на самом деле это скорее способ раскритиковать кого-то, а затем дистанцироваться от высказывания.

11. "Ты всегда"/"Ты никогда..."

Эмоционально незрелые люди часто прибегают к широким обобщениям. Вместо того чтобы вести конструктивный честный разговор или использовать конкретные примеры, они используют обвинительное, обобщающее заявление, чтобы избежать дальнейшего обсуждения.

12. "Но все так делают!"

Они используют эту фразу как оправдание того, что они хотят сделать или уже сделали. Конечно, они не виноваты, если сделали что-то не так, ведь они просто шли за толпой.

Ранее криминальный психолог назвала самый быстрый способ распознать нарцисса - с помощью всего одного вопроса.

Вас также могут заинтересовать новости: