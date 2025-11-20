В отличие от человека, который выводит избыток азота с мочой в виде мочевины, мочевой кислоты и аммиака, рептилии и птицы делают это немного иначе.

Змеи действительно ходят в туалет "по-маленькому", но, что ещё интереснее, многие "мочатся" в кристаллической форме. Об этом пишет discoverwildlife.

Отмечается, что они, как и любое живое существо, должны избавляться от отходов жизнедеятельности. В отличие от человека, который выводит избыток азота с мочой в виде мочевины, мочевой кислоты и аммиака, рептилии и птицы делают это немного иначе. Они преобразуют некоторые из этих азотсодержащих соединений в твёрдые вещества, известные как ураты, которые затем выводятся через общее отверстие, известное как клоака.

Учёные считают, что эта твёрдая форма отходов возникла как адаптация к сохранению воды в засушливых условиях. У них также нет мочевого пузыря, как у млекопитающих.

Мочатся ли птицы

Отмечается, что птицы - воздушные существа, поэтому им необходимо оставаться максимально лёгкими. Среди множества приспособлений, позволяющих им это делать, - строение выделительной системы.

Выработка мочи и кала, как у млекопитающих, означает, что ин нужно удерживать мочу (которая состоит из богатой азотом мочевины, разбавленной большим количеством воды) в мочевом пузыре.

"Это не очень полезно, если вы пытаетесь поддерживать свой вес в норме. Поэтому вместо того, чтобы выделять отходы в виде мочи и фекалий, птицы (за исключением страуса) выделяют их за один раз через отверстие, называемое клоакой. У них нет ни мочевого пузыря, ни уретрального отверстия". - сказано в статье.

Интересно, что этот продукт жизнедеятельности представляет собой высококонцентрированную мочевую кислоту - белую пасту, которая регулярно разбрызгивается по окнам и автомобилям. Она плохо растворяется в воде, поэтому имеет способность прилипать, как пластырь.

Зубы у птиц встречаются так же редко, как и зубы у пресловутой курицы. Хотя у предков птиц - динозавров - было множество зубов, как и у самых ранних птиц. Но эта линия утратила их около 100 миллионов лет назад, когда у них развились роговые клювы.

