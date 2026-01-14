Эксперты посоветовали 5 растений, которые поднимут настроение и украсят дом

Эти комнатные растения способны украсить любое пространство и порадовать глаз даже равнодушным к цветам людям.

Эксперты по комнатным растениям поделились любимыми растениями, поднимающими настроение и способными украсить дом.

1. Драцена лимонно-лаймовая

Эксперт по комнатным растениям Парис Лаликата рекомендовала обзавестись этим комнатным растением из-за его яркого цвета и способности адаптироваться ко многим условиям в помещении, пишет Realsimple.

"Комнатные растения добавляют немного ярких красок, а большие мгновенно оживляют пространство", - отметила она.

Этот сорт драцены может переносить недостаток света и нечастытй полив, но лучше всего будет расти при ярком рассеянном свете.

2. Филодендрон

"Это любимое зимнее растение благодаря своей пышной, стелющейся листве и глубоким зеленым тонам, которые мгновенно делают пространство теплее и живее. Это неприхотливые растения, что делает их идеальными для периода спада энергии зимой, а здоровый рост может ощущаться как небольшая победа в холодные месяцы", - рассказала о преимуществах этого растения специалист Джолибет Портильо.

Филодендроны прекрасно выживают при слабом освещении и поливе раз в неделю, хотя важно отметить, что если у вас есть домашние животные, они токсичны для собак и кошек.

3. Серебристый потос

Серебристые, отражающие свет листья сциндапсуса (или серебристого потоса) помогают осветлить темные комнаты, когда естественного света мало, отметила Портильо.

"Его мягкое мерцание добавляет визуальной привлекательности, не будучи чрезмерным, а его неприхотливость делает его уютным украшением в тихие зимние дни", - считает эксперт.

Сциндапсус предпочитает температуру 18-29°C, поэтому обязательно держите его подальше от сквозняков у окон.

4. Аглаонема

Розовые и зеленые листья аглаонемы не только добавят визуальной привлекательности, но и принесут удачу, богатство и позитив тем, кто ее выращивает.

Хотя существует множество цветовых вариаций, Лаликата говорит, что ее любимые - это аглаонема "wishes" и аглаонема сиам.

5. Монстера

Портильо отметила, что монстера деликатесная может "помочь наполнить пространство тропической энергией, предлагая убежище от серых дней и усиливая ощущение жизни в помещении".

Крупные, эффектные листья монстеры мгновенно привлекают внимание. Просто убедитесь, что у нее достаточно места для роста, и поддерживайте влажность почвы частым опрыскиванием, особенно если вы держите отопление включенным весь день.

