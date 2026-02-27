Комнатные растения снижают ощущение жары и очищают воздух, - исследование

Новое исследование Университета Суррея показало – комнатные растения не только украшают интерьер, но и способны улучшать качество воздуха, повышать влажность и делать помещения субъективно прохладнее.

Люди проводят около 90% жизни в помещениях – дома, в офисах, школах и торговых центрах. При этом влияние комнатных растений на микроклимат до сих пор изучено значительно меньше, чем влияние городских парков и уличных деревьев.

Масштабное исследование University of Surrey объединило 35 специалистов из Великобритании, Европы, США, Австралии, Индии и Бразилии. Учёные проанализировали 26 различных систем озеленения – от обычных горшечных растений до "живых стен" и гидропонных башен.

Как пишет Earth.com, исследователи разработали систему из десяти критериев оценки, учитывая технические параметры, микробиологию, влияние на здоровье, а также социальные и экономические факторы.

Видео дня

Охлаждение и очищение воздуха

Ученые установили, что крупные системы внутреннего озеленения могут сделать помещение субъективно прохладнее примерно на 2° градуса. Даже если термометр показывает ту же температуру, воздух ощущается свежее и легче.

Растения повышают влажность, что особенно важно зимой и в помещениях с кондиционированием. Более влажный воздух облегчает дыхание и уменьшает сухость в носу и горле. Однако эффект зависит от количества растений, освещения и правильного размещения.

Влияние на микробиом

Учёные также обнаружили первые признаки того, что растения могут обогащать микробиом помещений – совокупность микроорганизмов в воздухе и на поверхностях. Предполагается, что это может способствовать формированию более сбалансированной среды.

В результате своих исследований ученые сделали вывод, что комнатные растения не решат всех экологических проблем, но при профессиональном подходе они способны сделать помещения более здоровыми, комфортными и устойчивыми к жаре.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, что можно посадить в доме - 5 комнатных растений, которые удивительно легко вырастить из семян.

Вас также могут заинтересовать новости: