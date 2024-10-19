Эти растения нуждаются в минимальном уходе.

Возможно, вы любите комнатные растения, однако из-за множества семейных или рабочих дел или просто по невнимательности забываете ухаживать за ними и поливать. Как пишет Эндрю Бантинг , вице-президент по садоводству Пенсильванского садоводческого общества, в статье для RealSimple, в таком случае вам стоит обратить внимание на растения, не требующие особого ухода или регулярного полива.

1. Сансевиерия / Драцена

"Это простое в выращивании комнатное растение может расти неделями при отсутствии ухода и минимальном уходе", — говорит Бантинг. Сансевиерию требуется лишь изредка поливать, и она может приспосабливается к любому уровню освещения: от яркого солнца до непрямого света или слабого освещения.

2. Толстянка / Денежное дерево

"Благодаря своим сочным листьям и стеблям оно по сути имеет собственные резервуары влаги", — сказал Бантинг. Он отмечает, что Денежное дерево может обходиться без полива в течение значительного периода времени, не проявляя признаков стресса.

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3. Эпипремнум золотистый

Это растение-лиана хорошо подходит для любителей путешествовать. "Если вы польете его перед отъездом в отпуск, оно будет процветать, когда вы вернетесь", — заверил Бантинг.

Эпипремнум также будет расти практически при любом освещении.

4. Аглаонема

Этот сорт комнатного растения может переносить очень слабое освещение и может процветать при отсутствии ухода.

"Это популярное комнатное растение, но его также используют в торговых центрах, где уход может быть минимальным", - говорит Бантинг.

5. Спатифиллум

Для владельцев растений, которые проводят время вдали от дома, это растение может стать идеальным выбором.

Для здоровья и благополучия ему требуется совсем немного ухода. Так, перед длительной поездкой Бантинг советует обильно полить его и дать воде стечь со дна, и растение спокойно переживет несколько недель.

6. Фикус лировидный / Фикус лирата

Хотя это комнатное растение довольно большое, не пугайтесь, оно на самом деле может процветать при минимальном уходе.

"Фикус очень долговечен и может выдерживать значительные периоды без полива", — отметил Бантинг. - "В доме он адаптируется к различным условиям освещенности".

7. Монстера

Это растение спокойно растет при минимальном уходе и перенесет ваши длительные отлучки. "Перед тем как отправиться в отпуск, поставьте это растение в ванну и полейте его из душа", — объяснил Бантинг. "Оно оценит тщательный полив и влажность".

Чтобы помочь растению процветать, держите его в той части дома, где есть рассеянный солнечный свет.

Ранее УНИАН писап, как правильно ухаживать за фиалками, а также что делать со спатифиллумом, если он не цветет.

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