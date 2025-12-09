Формирование цветоносов - важная процедура, которая обеспечит пышное и продолжительное цветение.

Чтобы цветение орхидеи весной было длительным и пышным, нужно подготовить к нему растение уже зимой. В частности надо следить за появлением цветоносов, чтобы правильно их формировать. Об этом на страницах Homes & Gardens пишет журналистка, эксперт по комнатным растениям Тениэль Джордисон.

Она отмечает, что часто цветение орхидей стартует зимой, и этому способствует относительно низкая температура в помещении.

"Я выращиваю орхидеи уже несколько лет, и сейчас у моих растений начинают появляться новые цветоносы. Вместо того чтобы ждать, я берусь за это важное дело уже сейчас. Если этого не сделать, цветоносы могут вырасти короткими, цветение будет менее впечатляющим, а стебель даже может повредиться. К счастью, научить орхидею правильно направлять новый цветонос очень просто", - пишет Джордисон.

Видео дня

По ее словам, формировать цветоносы означает обеспечивать им опору, ведь если позволить им расти без нее, то стебли будут короткими. Кроме того, неподдерживаемые цветоносы могут сломаться под тяжестью соцветий. Эксперт рассказала, как именно она это делает.

Как формировать новые цветоносы орхидеи

Когда появляются новые цветоносы, сначала их можно спутать с воздушными корнями, говорится в статье. Но они растут очень быстро и вскоре превращаются в тонкие зеленые стебли.

"Эти шипы очень гибкие, когда они молодые. Поэтому сейчас идеальное время, чтобы подвязать их к колышку для орхидей. Главное - они должны быть достаточно длинными, чтобы начать устремляться вверх", - пишет Джордисон.

По ее словам, обычно орхидея продается уже с колышком для каждого цветоноса, их нужно сохранить и использовать повторно во время каждого цикла цветения. Поскольку растение со временем становится больше, то и цветоносы ежегодно размножаются. В таком случае нужно запастись большим количеством колышков.

"Осторожно вставьте колышки в горшок для орхидеи. Если вы используете правильную смесь для орхидей, они должны легко вставиться. Только будьте осторожны, чтобы не повредить корни. Далее я проверяю, правильно ли расположена опора: держу стебель орхидеи вертикально и смотрю, естественно ли он ложится на опору или отклоняется от нее. Во втором случае нужно немного скорректировать положение опоры. Затем можно осторожно прикрепить стебель с помощью клипс для орхидеи или мягких растительных завязок. Важно, чтобы крепление не врезалось в стебель, а лишь мягко удерживало его", - отметила эксперт.

Она отметила, что, возможно, придется делать коррекции, когда стебель подрастет, и посоветовала не прикрепляйте к опоре верхние несколько сантиметров цветоноса, ведь именно там будут образовываться бутоны, и им нужно свободно формироваться, чтобы придать цветоносу классическую, элегантно изогнутую форму во время цветения.

"В конце цикла цветения стебель орхидеи пожелтеет. Просто срежьте его у основания и повторите эту методику, когда появятся новые цветоносы", - добавила Джордисон.

Ранее УНИАН рассказывал о том, что орхидея не сбросит бутоны, если раз в месяц подкармливать ее банановой кожурой. Специалисты говорят, что этот продукт богат калием, который укрепляет растение, стимулирует образование бутонов и продлевает цветение. Кроме того, в кожуре содержится фосфор, необходимый для развития сильной корневой системы и защиты от стресса в холодный сезон.

Вас также могут заинтересовать новости: