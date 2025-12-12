После 50 лет метаболизм замедляется, а жир уходит сложнее. Но есть продукты, которые помогут похудеть и убрать живот.

После 50 лет гормональные изменения, уменьшение мышечной массы и замедление метаболизма могут привести к тому, что жир в области живота будет накапливаться быстрее, а уходить — сложнее.

"Хотя не существует какого-то одного продукта, который "сжигает жир на животе", правильный выбор блюд для завтрака может поддержать здоровый метаболизм, стабилизировать уровень сахара в крови и надолго сохранить чувство сытости", заявляет сертифицированный спортивный диетолог Тара Коллингвуд в материале для Eat This, Not That.

Она рекомендует сочетание белка, клетчатки и полезных жиров. Есть минимум 7 продуктов для завтрака, которые помогают бороться с жиром на животе после 50 лет.

Видео дня

Яйца

Это первый продукт, который рекомендует Коллингвуд. "Яйца обеспечивают организм высококачественным белком, который сохраняет чувство сытости на несколько часов и помогает поддерживать мышечную массу, так как с возрастом метаболизм естественным образом замедляется. Сочетание белка и жиров помогает стабилизировать уровень сахара в крови и уменьшить тягу к перекусам в середине утра", — отмечает она.

Греческий йогурт

Следующий в списке — греческий йогурт. "Богатый белком и пробиотиками, греческий йогурт способствует насыщению и поддерживает здоровый микробиом кишечника. Исследования все чаще связывают здоровье кишечника с регуляцией жировых отложений в области живота. Выбирайте простые, несладкие варианты и при необходимости добавляйте фрукты или немного меда", — советует диетолог.

Овсянка

По словам Коллингвуд, овсянка — третий продукт, который стоит есть на завтрак. Овес богат растворимой клетчаткой, которая замедляет пищеварение, помогает контролировать уровень сахара в крови и, как было доказано, со временем способствует уменьшению висцерального (брюшного) жира. Овсянка также поддерживает здоровье сердца, что особенно важно после 50 лет.

Ягоды

Ягоды — еще один важный компонент завтрака. Черника, клубника и малина богаты антиоксидантами и клетчаткой.

Их естественная сладость удовлетворяет тягу к сладкому, а клетчатка помогает контролировать аппетит. Они отлично сочетаются с йогуртом, овсянкой или смузи.

Орехи и ореховые пасты

Орехи и пасты из них — отличное топливо с утра. "Миндаль, грецкие орехи и натуральные ореховые пасты содержат полезные жиры, белок и клетчатку. Эти питательные вещества способствуют насыщению и помогают предотвратить переедание в течение дня, что является ключом к уменьшению лишнего жира на животе", — утверждает Коллингвуд.

Авокадо

Авокадо — отличный источник полезных жиров для начала дня. Авокадо поставляет полезные для сердца мононенасыщенные жиры, которые связывают с уменьшением абдоминального жира.

Сочетание авокадо с яйцами или цельнозерновым тостом обеспечивает сбалансированный и сытный завтрак.

Цельнозерновые продукты с высоким содержанием клетчатки

И наконец, зарядитесь энергией с помощью цельных злаков. "Цельнозерновой хлеб, хлопья с высоким содержанием клетчатки и киноа обеспечивают организм медленно усваиваемыми углеводами и клетчаткой, которые помогают регулировать аппетит и со временем уменьшают накопление жира на животе. Ищите продукты, содержащие не менее 3–5 граммов клетчатки на порцию", — заключает Коллингвуд.

Другие интересные новости о здоровье

Ранее УНИАН сообщал, что были названы 12 суперпродуктов, которые "спасут" зрение. Они содержат цинк, омега-3 жирные кислоты и витамины A и C и именно поэтому очень полезны. Этот список стоило бы сохранить.

Кроме того, мы также рассказывали, чем чеснок полезен для зубов и десен. Ученые решили выяснить, как чеснок вообще влияет на полость рта, и проанализировали данные исследований, в которых сравнивали действие ополаскивателя с хлоргексидином (одного из самых эффективных антисептиков) и экстракта чеснока.

Вас также могут заинтересовать новости: