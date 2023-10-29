Названы самые распространенные причины преждевременного старения.

Эксперты-дерматологи поделились, как на самом деле должна выглядеть кожа в том или ином возрасте, какие признаки старения считаются нормальными, а какие - преждевременны, пишет HuffPost.

"На то, как стареет кожа, влияет очень много факторов. Генетика тоже играет роль, но решающую роль играет выбор образа жизни", - заявила доктор, сертифицированный дерматолог Динн Мраз Робинсон.

Самые распространенные причины преждевременного старения следующие: незащищенное пребывание на солнце, курение, загрязнение воздуха, плохое управление стрессом, плохое питание, дефицит питательных веществ, увеличение потребления алкоголя, генетические нарушения, воздействие определенных химических веществ или радиации, наркотики.

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Ожидаемые признаки старения в 20 лет

По словам экспертов, с 20 лет могут начать появляться солнечные пятна и тонкие морщинки. Ненормальным в этом возрасте считаются глубокие морщины, сухость, потеря жира на лице и дряблая кожа.

Ожидаемые признаки старения после 30 лет

В 30 лет можно заметить проблемы с пигментацией, тонкие линии и прыщи у взрослых. Кроме того, у некоторых проявляются впадины под глазами и уменьшение объема щек.

Ожидаемые признаки старения после 40 лет и старше

В 40 лет изменения кожи становятся еще более ускоренными. Она начинает демонстрировать последствия фактической потери коллагена и эластина с появлением более глубоких морщин и изменением своей текстуры. Многие женщины в этом возрасте переживают менопаузу, и данные гормональные изменения также могут усилить признаки старения кожи.

Как сохранять молодость кожи - советы

Для борьбы с признаками старения эксперты как один рекомендуют в первую очередь обезопасить себя от солнечных лучей. Лучшая защита от старения кожи - это защита от солнца, говорят они.

Дерматолог Динн Мраз Робинсон дает следующие рекомендации по этому поводу:

ищите тень и избегайте часов пика солнечного света;

носите солнцезащитные очки, головные уборы и одежду с защитой от ультрафиолета;

ежедневно используйте солнцезащитный крем фирменного спектра SPF 30+.

Напомним, ранее эксперты назвали шесть суперпродуктов, которые нужно есть каждый день.

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