Отмыть пол квартиры можно одним натуральным средством.

Убирать в квартире приходится практически постоянно, особенно если дома есть маленькие дети. И часто хозяйки, не зная, как отмыть микроволновку от жира внутри, что делать с зеркалами в разводах и как избавиться от накипи на кранах, тратят баснословные суммы денег, пытаясь привести жилище в порядок. Рекомендуем одно натуральное средство, которое прекрасно справляется с разными загрязнениями.

Чем отмыть краны в ванной от налета, микроволновку от жира, а зеркала - от разводов

В поисках идеального средства для уборки в квартире мы выяснили, что многие опытные хозяйки делают настой из апельсиновой цедры и столового уксуса. Оказалось, что это отличный способ, как можно использовать цедру апельсина, которая осталась от съеденного фрукта.

Дело в том, что в кожуре цитруса содержатся эфирные масла, которые, вступая в реакцию с уксусной кислотой, выделяют вещество под названием "лимонен". Он известен своими обезжиривающими свойствами и способностью растворять жировые загрязнения.

Кроме очищающего эффекта будет и антибактериальный, ведь флавоноиды, витамины и экстракты в составе кожуры убивают болезнетворные бактерии не только на поверхности, которой они касаются, но и в воздухе. Благодаря чему вы получаете натуральный освежитель воздуха с приятным ароматом.

Смесь из апельсиновой цедры и уксуса удаляет известковый налет на смесителях, поэтому если вы не могли найти, чем отмыть краны в ванной, рекомендуем попробовать такой лайфхак. Вместе с этим цитрус и кислота отлично справляются с жиром внутри микроволновой печи и с засохшими каплями воды, а значит и разводами, на зеркалах. Соответственно, небольшой порцией натурального очистителя, который обойдется вам в сущие копейки, вы сможете провести качественную уборку во всем жилище. Этим же средством можно мыть полы, если хотите, чтобы они блестели. Однако помните, что сочетание апельсиновой цедры и уксусной кислоты губительно для гранита и мрамора.

Как отмыть краны в ванной, микроволновку на кухне и любые зеркала - рецепт раствора

Для того, чтобы сделать такое чудо-средство, вам нужно взять обычную стеклянную банку, сложить в нее апельсиновую кожуру, нарезанную крупными кусками, и залить все это уксусом так, чтобы он полностью покрывал цитрусовые корки. Емкость необходимо закрыть крышкой и убрать в темное место.

Важно учитывать и то, как долго нужно держать апельсиновые корки в уксусе - как правило раствор должен настаиваться 7 дней. По истечение этого времени жидкость нужно перелить в пульверизатор, а кожуру - выбросить.

Наилучший эффект будет достигнут, если вы запомните, как отмыть зеркало без разводов таким способом, в целом, будете придерживаться определенных правил. Например, многое решает концентрация активного вещества - это значит, что для поверхностей, которые могут деформироваться или покрыться пятнами от кислоты, а также для пластика и нержавейки лучше разбавить средство водой в соотношении 1:1. Во всех остальных случаях, когда вы точно уверены, что материалу ничего не будет, не стесняйтесь обрабатывать натуральным раствором.

Если вы не уверены, что используете весь объем приготовленного средства за раз, лучше выливайте его в пульверизатор порционно, а остальное храните в герметичном контейнере с крышкой. Природный очиститель сохраняет свои свойства полгода, а затем вам, конечно, придется приготовить свежую порцию.

