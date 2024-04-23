Не забывайте праздновать даже маленькие победы.

Мы часто приписываем успех человека его уму, таланту, привилегиям или даже удаче. Хотя эти факторы, несомненно, важны, немалую роль в достижении желаемых жизненных результатов играет твердость вашего характера.

Об этом в своей колонке для Forbes написал американский психолог Марк Трэверс. Понятие твердости характера было введено психологом Анджелой Дакворт как уникальное сочетание страсти и настойчивости в достижении долгосрочных целей. По сути, это способность идти вперед, даже когда вы сталкиваетесь с препятствиями. Есть восемь подтвержденных исследованиями способов использования этого качества для достижения ваших целей.

1. Ставьте цели по системе SMART

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Наиболее достижимой целью является та, которая является конкретной, измеримой, достижимой, реалистичной и ограниченной во времени, или SMART. Например, наличие четкого конечного срока и четкой цели улучшает вашу производительность по сравнению с нечетким представлением о вашей цели.

Кроме того, важно выбрать подходящий уровень сложности для цели, поскольку исследования показали, что сложные (но не недостижимые) цели более эффективны, чем более легкие. Смелость позволяет людям достигать амбициозных, долгосрочных целей, которые могут запугать других.

2. Войдите в состояние постоянного сосредоточения внимания

Хотя отвлечение неизбежно, сосредоточение вашего внимания на деятельности, которая имеет отношение к цели, способствует более быстрому достижению цели. Разбитие вашей цели на более мелкие шаги и сосредоточение на одном за раз может помочь сохранить ваше внимание и избежать выгорания или перенагрузки. Однако не забывайте выделять время на качественный отдых.

3. Планируйте заранее

Очень добросовестные, целеустремленные люди часто успешно выполняют задачи, которые требуют планирования, дисциплины и внимания к деталям. Исследования показывают, что достичь цели становится легче, если вы разрабатываете эффективные стратегии и планируете все заранее. Это может подготовить вас к решению любых проблем, которые могут возникнуть в процессе.

4. Будьте настойчивыми перед лицом страха

Согласно теории ожидания, мы мотивированы прилагать усилия для достижения цели, если мы верим, что это приведет к улучшению производительности и вознаграждению. На основе этих ожидаемых преимуществ, а также предполагаемой сложности цели мы решаем, сколько усилий приложить для этого.

Однако, если мы слишком сосредотачиваемся на сложности задачи, это может стать демотивирующим фактором, что заставит нас медлить, особенно если мы сомневаемся в своей способности достичь успеха. Страх неудачи также может заставить вас бояться начинать с самого начала.

Исследование 2021 года говорит, что настойчивое стремление к цели является результатом сопротивления желанию сдаться и возвращения к работе, даже если вы делаете перерыв. Исследователи предположили, что этому способствовало устранение отвлекающих факторов, использование напоминаний, эффективное планирование и формирование привычек, специфичных для достижения цели.

5. Помните о своих целях, даже когда угаснет пыл

Исследования показывают, что то, насколько вы заботитесь о своих целях и преданы им, влияет на количество усилий, которые вы прилагаете, и, естественно, на их результат. Если вы можете оценить, насколько цель является для вас полезной и значимой, вы сможете лучше определить ее приоритетность и получить больше мотивации для ее достижения.

6. Верьте в себя

Самоэффективность – это вера человека в свою способность выполнять задачи и достигать целей. Чем выше ваша самоэффективность, тем больше вероятность, что вы ставите перед собой сложные цели и упорно работаете для их достижения.

Исследование 2019 года показало, что самоэффективность может усилить ваше желание овладеть новым навыком и продемонстрировать свою компетентность, пытаясь выполнять задачи лучше других. Это уменьшит ваш страх перед неудачей и позволит вам с большей уверенностью достигать своих целей.

7. Меняйте свое окружение

Важно окружить себя людьми, которые верят в вас и подтверждают вашу ценность. Поможет, если они также демонстрируют смелость, и вы являетесь частью сообщества, которое вдохновляет и подталкивает друг друга к новым свершениям.

Кроме того, люди, которые активно ищут обратную связь и реагируют на нее, с большей вероятностью внесут необходимые коррективы в свой курс и максимизируют свою продуктивность.

8. Празднуйте маленькие успехи

Празднование каждой маленькой победы, даже если вы сталкиваетесь с препятствиями, укрепляет веру в то, что вы сможете их преодолеть. Это ведет к большей уверенности в себе.

Хотя врожденный талант и интеллект играют большую роль, настойчивость и твердость характера является той силой, которая поддерживает нас на пути к успеху. Ее можно развивать и совершенствовать, ставя четкие, сложные цели и оставаясь сосредоточенным на их достижении.

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