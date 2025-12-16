На столе или в холодильнике: эксперты рассказали, где лучше всего хранить лимоны

Лимоны могут храниться до месяца без потери свежести.

Правильно храня, можно долго иметь запас сочных лимонов в холодильнике. Они будут оставаться мягкими и насыщенными вкусом, говорится на сайте известной советчицы Марты Стюарт.

Два главных совета будут такими. Целые лимоны гораздо дольше хранятся в холодильнике, особенно в герметичном контейнере, тогда как неспелые лимоны должны лежать на столе до пожелтения. А нарезанные лимоны, сок и цедра лучше всего хранятся, когда они плотно закрыты, охлаждены или заморожены, чтобы они оставались свежими, а не высыхали.

При этом лимоны можно хранить некоторое время при комнатной температуре, но именно охлаждение является ключевым фактором для оптимальной свежести.

Как правильно хранить лимоны

Лимоны не так быстро портятся, как, ягоды или салат в пакетах. Но только правильное хранение лимонов дольше сохраняет их свежими, а также сохраняет мягкую текстуру кожуры и вкус.

"Когда лимоны свежие, они слаще и менее кислые, чем когда начинают высыхать, что происходит быстрее при комнатной температуре", - сказал руководитель отдела устойчивого развития в Imperfect Foods Мэдди Ротман.

Целые лимоны можно хранить на столешнице около недели. А в холодильнике могут храниться до месяца. Можно просто спрятать лимоны в ящике для овощей, но Анина фон Хефтен, соучредитель службы доставки еды Farm to the People, советует сначала положить их в герметичный контейнер, поскольку это поможет им оставаться сочными и дольше сохранять влагу.

Однако несозревшие лимоны рекомендуется хранить на столе, пока они не пожелтеют, а затем положить их в ящик для овощей в холодильнике.

Остатки лимонов, половинки, лимонный сок или цедра также должны храниться правильно. Если вы использовали только половину лимона, Ротман рекомендует накрыть открытый конец другой половины пищевой пленкой, поместить ее в герметичный контейнер и хранить в холодильнике. Она говорит, что лучше всего использовать его в течение нескольких дней, пока он не высох.

Остатки лимонного сока Ротман рекомендует хранить в герметичном контейнере в холодильнике. В таком виде он сохранит свой свежий вкус в течение нескольких дней. После этого лучше всего использовать лимонный сок для приготовления пищи или выпечки или заморозить остатки, налив его в формочки для льда и сохраняя в контейнере после замораживания.

Также эксперты советуют не выбрасывать кожуру лимона, не сняв предварительно цедру. Ведь это универсальный компонент в кулинарии и выпечке. Даже если она вам не нужна сразу, вы можете положить ее в герметичный контейнер и хранить в морозилке, пока не будете готовы приготовить лимонные десерты, о которых вы мечтали.

Как хранить гранаты

Напомним, что существует способ дольше хранить гранаты. Целые гранаты хранятся удивительно долго - но только при правильных условиях. И для этого надо выбрать правильные плоды.

