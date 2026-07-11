Как выбрать сладкую дыню: фермеры назвали главный признак спелого плода

Дыня лучше всего вкусна летом.

Дыня - один из самых вкусных и полезных летних деликатесов: благодаря высокому содержанию воды она обеспечивает гидратацию даже в жару, а клетчатка способствует пищеварению. Поэтому фермеры рассказали изданию Heol, как правильно выбирать сладкие дыни.

По их словам, это можно определить не только по цвету и насыщенному аромату, но и по плодоножке.

"Когда плодоножка, или, как ее еще называют, черешок, в месте соединения с дыней трескается по кругу, это свидетельствует о стопроцентной спелости. Если покупатель видит это или то, что плодоножка уже отпала, он может быть уверен, что покупает полностью спелый товар", - заверили они.

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Фермеры говорят, что у желтых дынь с ребристой кожурой может случаться, что полоски между ребрами зеленые, но это не должно пугать. В таком случае также стоит обращать внимание на плодоножку - если она треснула, дыню уже можно есть.

"Мы никогда не срываем плоды в недозрелом состоянии, даже если это плоды, дозревающие после сбора. Вместо этого мы собираем урожай ежедневно, чтобы потребитель каждый раз получал спелые плоды. Так мякоть дыни всегда будет мягкой и сладкой", - заверили производители журналистам.

Другие советы экспертов

Также диетологи рассказали, какой перекус полезен для здоровья мозга, сердца и кишечника. По их словам, это греческий йогурт, обладающий множеством полезных свойств, главное из которых - содержание пробиотиков.

Кроме того, специалисты объяснили, сколько миндаля можно есть ежедневно. Они заверили, что, несмотря на высокое содержание жира, исследования показывают, что миндаль обычно не приводит к набору веса.

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