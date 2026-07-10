Фермеры накрыли поля солнечными панелями: результат оказался крайне неожиданным

Панели создавали "дождевые завесы", которые буквально сносили хрупкие культуры.

Фермеры объединили зеленую энергетику и сельское хозяйство, накрыв поля солнечными панелями, и это оказало крайне неожиданное влияние на климат и урожай.

Как пишет ecoportal.net, солнечные панели, установленные над посевами, действуют как зонтики, удерживая влагу и меняя характер осадков.

Исследователи поставили эксперимент на огромном участке в Монпелье, Франция. Участок занимает примерно 500 квадратных метров земли. Четыре ряда панелей были установлены на высоте 5 метров в воздухе. Каждый из них имеет длину 2 метра и ширину 1 метр. Они действуют как гигантские зонтики. В результате произошло заметное перераспределение воды.

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На земле начали возникать три отдельные зоны. Закрытые участки оставались сухими, а в промежутках между рядами выпадало нормальное количество осадков. Однако в приграничных зонах наблюдался более катастрофический для урожая результат.

Панели создавали "дождевые завесы" - плотные, концентрированные вертикальные слои воды. Они образуются, когда твердая поверхность панели отводит всю собранную дождевую воду к ее краю, а затем сбрасывает с высоты 5 метров. В сочетании с ветром это создает буквально завесу из падающей воды.

Специалисты по ирригации измерили распределение воды, получив коэффициент в 2,13, при том что в идеале значение должно быть близким к нулю. Любой фермер счел бы это катастрофой. Это означает, что одни культуры тонут, а другие голодают.

Наклонные панели в сочетании с переменными ветрами создавали еще большую опасность и приводили к тому, что вода бурно неслась по полю стеной, которая способна сносить относительно хрупкие культуры.

В поисках решения инженеры обратились к интеллектуальному программному обеспечению, создав модель перераспределения дождя. Алгоритмы заставляют панели реагировать на скорость ветра, направление ветра и сильные ливни в режиме реального времени. Это блестяще сработало – коэффициент распределения воды упал с 2,13 до обычных 0,22.

Управляя "дождевыми завесами", фермеры наконец смогут остановить эрозию почвы и защитить свои посевы. Теперь эта угроза может стать инструментом управляемого орошения. Сток можно направить туда, где он необходим, или даже сохранить его на более засушливое время.

Ранее УНИАН рассказывал, что в Швейцарских Альпах установили тысячи солнечных панелей. В результате высотная электростанция зимой вырабатывает примерно в три раза больше электроэнергии, чем аналогичная электростанция в низинах.

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