Наиболее популярными в этом сегменте оказались электромобили.

В августе украинцы приобрели 7,9 тысячи ввезенных из-за границы подержанных легковых авто возрастом до пяти лет. Такие данные приводит портал"УкрАвтопром".

Специалисты напоминают, что в августе отечественный автопарк пополнили 22,7 тысячи легковых авто с пробегом. Таким образом, машины возрастом до пяти лет составляли 35% от общего количества.

Самыми популярными в этом сегменте оказались электромобили - их доля составила 51%. Сразу за ними следуют бензиновые авто (35%) и гибридные автомобили (9%). На дизельные и авто с ГБО приходится 4% и 1% соответственно.

ТОП-10 подержанных авто в возрасте до пяти лет:

Tesla Model Y - 827 единиц;

Tesla Model 3 - 452;

Kia Niro - 275;

Nissan Rogue - 274;

Mazda CX-5 - 233;

Volkswagen Tiguan - 217;

Hyundai Kona - 186;

Chevrolet Bolt - 159;

Ford Escape - 148;

Audi Q5 - 145.

Ранее специалисты портала "Минфин" сообщили, что минимальная сумма, которая нужна для установки газобаллонного оборудования на автомобиль, составляет около 12 тысяч гривен. Подобные инвестиции могут окупиться уже через десять месяцев, но только при условии, если цены будут стабильными.

В целом специалисты отмечают, что использовать автогаз уже не так выгодно, как раньше, когда это топливо было значительно дешевле бензина, однако определенное пространство для экономии все еще остается.

Также напомним, что недавно в Главном сервисном центре МВД сообщили о мошеннической схеме, по которой злоумышленники продают несуществующие авто.

