В списке три ракеты, которыми страна-агрессор Россия наносит удары по Украине.

Современные ракеты используют передовые алгоритмы системы наведения и искусственного интеллекта, что позволяет им распознавать цель на расстоянии сотен километров и поражать ее с точностью до 1 метра. Портал wionews.com называет 9 самых точных ракет в мире.

1. BrahMos

Индийский BrahMos достигает кругового вероятного отклонения (КВО) всего на 1 метр благодаря усовершенствованной инерциальной навигационной системе с волоконно-оптическим гироскопом. Алгоритмы искусственного интеллекта обеспечивают автономное распознавание целей во время полета.

2. Циркон

Ракета 3М22 "Циркон", которую производит страна-агрессор Россия для ударов по Украине, сочетает инерциальную навигацию с активным радиолокационным самонаведением. Плазменная малозаметность, образующаяся во время полета, поглощает радиолокационные волны, снижая вероятность обнаружения.

3. LRASM

Американская противокорабельная ракета большой дальности AGM-158C оснащена помехоустойчивой системой GPS/INS, инфракрасной головкой самонаведения с функцией автоматического сопоставления с обстановкой и пассивными средствами радиоэлектронной поддержки. Полуавтономные алгоритмы наведения используют менее точные данные о цели для точного определения конкретных кораблей в условиях электромагнитных помех. Дальность полета превышает 370 километров.

4. "Калибр"

"Калибр" - еще одна крылатая ракета производства страны-агрессора России. Она использует инерциальную навигацию, спутниковое наведение ГЛОНАСС и систему сопоставления рельефа местности, обеспечивая точность попадания до нескольких метров. Автоматическая система отслеживания рельефа местности позволяет выполнять более 147 манёвров в любом направлении, сохраняя скрытность на сверхмалых высотах.

5. SM-6

Американская ракета Standard Missile 6 использует активное радиолокационное самонаведение с полуактивным наведением от РЛС управления огнём, созданной на основе технологии AMRAAM. Это многоцелевая ракета, способная поражать самолеты, крылатые ракеты и баллистические ракеты в конечной фазе полета на средних дистанциях. Заявленная дальность — 240 км, расчетная — 463 км.

6. "Кинжал"

Еще одна российская ракета Х-47М2 "Кинжал" сочетает инерциальное наведение с усовершенствованной активной радиолокационной системой самонаведения на конечном участке траектории, обеспечивая точность, несмотря на нестабильную траекторию полёта. Гиперзвуковая скорость (10 Махов) в сочетании с передовыми технологиями наведения позволяет уклоняться от перехвата.

7. Agni

Индийская межконтинентальная баллистическая ракета Agni-5 оснащена передовой инерциальной навигационной системой, обеспечивающей наведение нескольких боеголовок индивидуального наведения (РГЧ) на дальность более 5000 километров.

8. Tomahawk

Американская крылатая ракета Tomahawk впервые использовала систему сопоставления контуров местности (TERCOM) в сочетании с навигацией GPS/INS для метровой точности. Дозвуковая скорость (0,74 Маха) позволяет осуществлять полёт на малых высотах с огибанием рельефа местности.

9. Aster 30

Европейская зенитная ракета Aster 30 оснащена системой активного радиолокационного наведения со скоростью 4,5 Маха, что позволяет перехватывать баллистические ракеты малой дальности и сверхзвуковые самолёты. Сетевое наведение из командных центров обеспечивает распределенное управление огнем в интегрированных системах ПВО.

Ранее эксперты назвали пять типов вооружения, которые в случае прорыва обороны могут нанести критические повреждения даже мощнейшему авианосцу.

