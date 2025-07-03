Как оказалось, серебро является не только красивым драгоценным материалом, но и весьма полезным.

Кажется, в последнее время очень большое количество людей только и говорят о редкоземельных минералах и драгоценных ископаемых, которые находят применение в современной электронике и питают передовые технологии. Эти ценные ресурсы добывают на шахтах, обрабатывают и продают.

Некоторые из них попадают в каталитические нейтрализаторы автомобилей, а такие металлы, как серебро и золото, часто можно увидеть на пальцах и ушах людей. Но эти же металлы используются и в электронике. Ракеты — не исключение, пишет SlashGear.

Есть ли серебро в ракете "Томагавк"

Крылатая ракета большой дальности Tomahawk Land Attack Missile (TLAM), производимая компанией Raytheon и предназначенная для ударов по наземным целям, как правило, запускается с американских и британских кораблей.

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Каждая такая ракета содержит боеголовку, двигатель, топливный бак, систему наведения, стартовый ускоритель и, разумеется, серебро.

Серебро обладает самой высокой теплопроводностью и электропроводностью среди всех элементов, благодаря чему используется при производстве солнечных панелей, аккумуляторов, печатных плат и сенсорных экранов, а также отличается высокой устойчивостью к коррозии. Оно также находит применение в ракетах. Точные технические детали использования серебра в вооружении засекречены, как и большая часть современной военной техники. Однако известно, что серебро — важнейший и незаменимый компонент в оружии, системах связи и оборонном оборудовании. Но почему оно используется в ракетах Tomahawk — и в каком объеме?

Где именно используется серебро в ракете "Томагавк"

Ракета Tomahawk способна с высокой точностью поражать цели на расстоянии до 1600 км. Существуют две основные версии: Block IV и Block V. Первая оснащена системой передачи данных, позволяющей менять цель в полете, а также может часами кружить в воздухе, прежде чем мгновенно изменить курс по команде.

Версия Block V, выпущенная в 2020 году, получила продленный срок службы до 15 лет и обновленные навигационные системы, позволяющие поражать движущиеся цели на море и более разнообразные наземные объекты. Такие возможности достигаются, в том числе, благодаря сложным системам наведения: инерциальной системе (IGS), технологии сопоставления рельефа местности (TERCOM), GPS и системе сопоставления цифровых изображений (DSMAC).

Во всех этих системах используются компоненты из серебра — оно входит в состав электрических контактов, разъемов и печатных плат.

Кроме того, в Tomahawk используются серебряно-цинковые аккумуляторы высокой плотности. Эти батареи питают системы наведения, телеметрии, отслеживания, приводы и системы аварийного отключения. Высокая энергоотдача при малом весе и габаритах, разнообразные форм-факторы, длительный срок хранения и высокая надежность делают такие батареи идеальными для боевого применения.

Все эти системы критически важны для эффективности ракеты, особенно с учетом её стоимости — около 2 миллионов долларов за единицу.

Сколько серебра в ракете "Томагавк"

Теперь мы знаем, зачем используется серебро и какую роль оно играет в ракете Tomahawk. Но сколько же этого ценного металла находится в каждой ракете? Некоторые источники утверждают, что в каждой ракете содержится до 500 унций серебра, то есть около 14,2 кг. Другие оценки указывают на 480 унций, что составляет примерно 13,6 кг.

По текущим рыночным ценам, это около 17 640 долларов за серебро на одну ракету. Хотя это сравнительно небольшая доля от общей стоимости ракеты, это всё же значительное количество драгоценного металла, которое с большой вероятностью будет уничтожено при ударе.

Другие интересные новости о драгоценных ископаемых

Ранее УНИАН сообщал, что недавно ученые ответили на волнующий вопрос, сколько же золота в мире. Известно, что за всю историю человечество добыло всего около 206 000 тонн золота из горных пород и рек, большая часть которого используется для изготовления ювелирных изделий. Но главный вопрос - сколько золота еще осталось добыть.

Кроме того, мы рассказывали, что на Земле истощаются запасы самого редкого металла. Он может стать еще более дефицитным, что спровоцирует значительный скачок цен.

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