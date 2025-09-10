Пюре получится воздушным и нежным, если вместо воды варить картофель в особенном бульоне.

Для многих семей картофельное пюре является любимым гарниром. Процесс его приготовления кажется несложным, но на самом деле имеет несколько секретов. Большинство кулинаров пытаются улучшить вкус блюда уже после того, как картофель приготовлен. Но мы предлагаем изменить подход к варке овоща.

Самый лучший совет насчет того, как правильно варить картошку, заключается в отказе от воды. Вместо этого сделайте пряный бульон и почувствуете, как вкус блюда поменялся в лучшую сторону.

Как варить картошку пюре

Тонкостями приготовления идеального гарнира поделилось издание Express. Чтобы он получился кремообразным, нежным и аппетитным, готовить клубни рекомендуется в курином бульоне. Для более богатого вкуса в кастрюлю также следует добавить несколько пряностей. Приготовленное по такому рецепту пюре не бывает пресным. Овощ впитывает в себя восхитительный аромат бульона.

Подробный список ингредиентов такой:

пять крупных картофелин;

одна луковица;

пятьсот миллилитров бульона или два куриных кубика;

пятьдесят миллилитров молока;

две столовые ложки сливочного масла;

один лавровый лист.

Картофель следует помыть, почистить и нарезать одинаковыми кружочками. Выложить в остывший бульон. Добавить лавровый лист и разрезанную на половинки луковицу, включить медленный огонь. На большом варить не нужно, иначе клубни проварятся неравномерно.

Показатель того, сколько варить картошку, зависит от сорта, но в среднем составляет 25 минут. Если кусочек легко разминается вилкой, то он готов. Затем надо слить воду, убрать лавровый лист и лук, и накрыть кастрюлю полотенцем на 5 минут.

В еще горячую картошку влить растопленное масло и горячее молоко. Греть жидкость важно для кремового вкуса. Теперь можно приправить массу по вкусу и растолочь до однородности.

Зная, как варить картошку на пюре, этот базовый способ можно дополнять. К примеру, вместо мясного бульона использовать овощной, а молоко заменить сливками. Не бойтесь экспериментировать в поисках идеала.

Чтобы блюдо было восхитительным, важен не только способ приготовления, но и разновидность овоща. Ранее мы рассказывали, какой сорт картофеля самый вкусный для пюре.

