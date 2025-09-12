Этот пошаговый рецепт поддастся каждому.

Со спелыми баклажанами, цукини и сладким перцем, плюс щедрой порцией чеснока и оливкового масла, рататуй — провансальское овощное рагу —становится полноценным растительным блюдом, которое понравится и мясоедам, и вегетарианцам. Более того, со временем рататуй становится только вкуснее, это подойдет людям, которые готовят еду сразу на несколько дней.

Этот рецепт даёт около трёх килограмм рататуя, так что если не кормить толпу, будут ещё и вкусные остатки, пишет Martha Stewart.

Какие ошибки чаще всего допускают при приготовлении рататуя

Не режьте слишком мелко: овощи должны быть крупными, примерно по 2–3 см. Это придаёт блюду деревенский вид и не даст овощам развалиться при готовке.

Запекайте помидоры: здесь используются консервированные помидоры. Быстрая запеканка в духовке концентрирует их вкус и делает соус гуще, чтобы рататуй не был водянистым. Не пропускайте этот шаг.

Приправляйте по ходу: добавляйте соль и перец постепенно, когда кладёте овощи. Так вкус будет ярче, и будет проще подогнать финальную приправу.

Не переваривайте: рататуй — это рагу, а не соус. Овощи должны быть мягкими, но не превращаться в кашу. Пробуйте по ходу и снимайте с огня, как только всё стало нежным, но ещё держит форму.

Какие ингредиенты нужны для рататуя

Нам нужны следующие ингредиенты: 1 банка (800 г) очищенных помидоров целиком, 6 ст. л. оливкового масла extra virgin, 1 большой баклажан (450 г), нарезанный кубиками по 2–3 см. Также нужны крупная соль и молотый перец; 2 крупно нарезанные большие жёлтые луковицы (450 г), 1 головка чеснока, зубчики очищенные и раздавленные, 2 крупно нарезанных сладких перца (любого цвета), 2 крупно нарезанные большие цукини (450 г), 1 лавровый лист, 1 ст. л. свежего майорана или орегано и 2–3 ст. л. красного винного уксуса.

Как приготовить рататуй

Сначала разогрейте духовку до 175 °C. Помидоры вместе с соком выложите на противень и разомните руками на кусочки примерно по 2 см. Сбрызните их двумя столовыми ложками оливкового масла и поставьте запекаться на полчаса, не забывая каждые десять минут перемешивать.

Пока помидоры в духовке, займитесь баклажаном: посолите кусочки, используйте примерно полторы чайные ложки соли и оставьте в дуршлаге минут на двадцать. После этого аккуратно отожмите лишнюю жидкость.

Теперь поставьте на плиту большую кастрюлю или сотейник, налейте четыре столовые ложки масла и разогрейте на среднем огне. Выложите туда лук и готовьте около пяти минут, пока он не станет прозрачным. Добавьте чеснок и продолжайте готовить ещё пять минут, затем положите нарезанные перцы и жарьте их около четырёх минут, пока они не станут наполовину мягкими. Не забудьте посолить и поперчить.

Когда основа готова, добавьте в кастрюлю запечённые помидоры, баклажан, цукини, лавровый лист и майоран. Доведите всё до лёгкого кипения, накройте крышкой не полностью и тушите примерно пятнадцать минут — овощи должны стать мягкими, но не превращаться в кашу. В самом конце влейте немного красного винного уксуса, подкорректируйте вкус солью и перцем, после чего уберите лавровый лист и подавайте.

У вас может возникнуть вопрос, как хранить оставшийся рататуй — в холодильнике он остается "живым" в течение пяти дней, в морозилке — до 3 месяцев.

