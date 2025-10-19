Грейпфрут также может улучшить пищеварение и здоровье сердца.

Употребление грейпфрута в составе сбалансированной диеты может улучшить состояние здоровья и способствовать похудению, особенно если употреблять его в подходящее время, пишет verywellhealth.com.

Лучшее время для похудения

Научные данные свидетельствуют о том, что грейпфрут может способствовать похудению. Лучшее время для употребления грейпфрута для похудения — зачастую непосредственно перед едой.

Так, некоторые исследования показали, что потребление половины грейпфрута перед каждым приемом пищи в течение шести недель привело к уменьшению окружности талии.

Грейпфрут содержит растворимую клетчатку, которая усиливает чувство сытости. Кроме того, согласно исследованиям, высокое потребление пищевых волокон является предиктором снижения веса.

Однако грейпфрутовая диета, предполагающая употребление грейпфрута с каждым приемом пищи, не подтверждена научными данными. Также нет доказательств того, что грейпфрут содержит жиросжигающие вещества.

Лучшее время для пищеварения

Лучшим временем для употребления грейпфрута для пищеварения может быть утро или перед едой.

Пищевые волокна, содержащиеся в грейпфруте, способствуют регулярному стулу: одна половинка грейпфрута содержит 2 грамма пищевых волокон. А увеличение потребления клетчатки связано с улучшением консистенции и частоты стула.

Грейпфрут также содержит пектин, который может уменьшить вздутие живота и газы. Пектин также действует как пребиотик и питает полезные бактерии в кишечнике, что способствует общему улучшению здоровья кишечника.

Употребление грейпфрута может улучшить гидратацию, что важно для пищеварения.

Стоит отметить, что грейпфрут может вызывать дискомфорт в пищеварении у некоторых людей из-за своей кислотности, например, провоцировать симптомы у людей с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ).

Лучшее время для здоровья сердца

Добавление грейпфрута в ваш рацион может поддержать здоровье сердца и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. При этом не существует рекомендованного времени суток для употребления грейпфрута для здоровья сердца.

Грейпфрут содержит антиоксиданты, в том числе полифенолы, которые борются со свободными радикалами, которые могут вызывать повреждение сердца. Полифенолы также обладают сосудорасширяющим действием для поддержания нормального артериального давления.

Пищевые волокна также связаны с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний: исследования показывают, что растворимая клетчатка, в частности, помогает снизить уровень холестерина, а также артериальное давление. Согласно одному обзору, люди, соблюдающие диету, богатую клетчаткой, реже страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями или умирают от них.

Однако сли вы принимаете статины для снижения уровня холестерина, вам может потребоваться ограничить потребление грейпфрутов и грейпфрутового сока, поскольку они повышают уровень статинов в крови, а это может привести к усилению побочных эффектов препарата.

