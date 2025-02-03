Диетологи рассказали о полезных и не очень свойствах грейпфрута.

Грейпфрут — представитель семейства цитрусовых; гибрид помело и сладкого апельсина. Но знали ли вы, что, в то время как лимоны, лаймы и апельсины выращивали тысячелетиями, грейпфрут появился на прекрасном тропическом острове Барбадос только в 1600-х годах.

Это не только сочный и вкусный фрукт, но и кладезь питательных веществ, пишет Eating Well. При этом нужно помнить, что чрезмерное его употребление может вызвать некоторые проблемы. Из-за этого важно знать, можно ли есть грейпфрут каждый день, как он влияет на уровень сахара в крови и здоровье зубов.

Полезные свойства грейпфрута

Как и большинство фруктов и овощей, грейпфрут может благоприятно влиять на здоровье. Он богат витаминами, минералами, антиоксидантами и другими растительными соединениями, которые полезны для организма. В частности, грейпфрут содержит в себе большое количество витамина C.

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"Один средний розовый грейпфрут обеспечивает почти 100% суточной нормы витамина C, который является мощным антиоксидантом и поддерживает иммунную систему", – говорит диетолог Кортни Пелитера.

Кроме того, один розовый грейпфрут обеспечивает 16% суточной нормы витамина A, который также играет важную роль в иммунитете. А еще этот фрукт известен как один из самых популярных продуктов для похудения — он низкокалориен. "Поэтому многие люди включают его в свой рацион во время похудения", – объясняет диетолог Саманта Маклеод.

Он содержит много клетчатки и воды, что способствует ощущению сытости. Один целый фрукт содержит примерно 100 калорий и на 90% состоит из воды. Однако, несмотря на его популярность в диетах, современные исследования пока не подтверждают прямую связь между употреблением грейпфрута и снижением веса.

Еще эксперты отмечают, что клетчатка, содержащаяся в грейпфруте, полезна для сердца и в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Она способствует снижению уровня "плохого" холестерина (LDL), нормализует кровяное давление и уровень сахара в крови, говорится в исследовании. А калий, который также содержится в грейпфруте (в количестве 7% от суточной нормы), важен для регулирования артериального давления.

Диетологи заявляют, что грейпфрут также может помочь регулировать уровень сахара в крови. К тому же он содержит кверцетин, фитохимическое соединение, которое способствует выработке инсулина поджелудочной железой.

Возможные риски и противопоказания

Несмотря на все полезные свойства, грейпфрут может вызывать некоторые проблемы у определенных групп людей. К примеру, грейпфрут может изменять усвоение некоторых лекарств в организме. Фрукт блокирует действие фермента CYP3A4, который отвечает за метаболизм многих препаратов, говорится в исследовании.

В результате концентрация лекарства в крови может либо увеличиваться, либо уменьшаться, что может привести к побочным эффектам или снижению эффективности лечения. Важно проконсультироваться с врачом, прежде чем употреблять грейпфрут параллельно приему каких-либо лекарств.

Кроме того, грейпфрут, как и другие цитрусовые, имеет высокую кислотность, что может способствовать разрушению зубной эмали. А еще влияет на кислотный рефлюкс (ГЭРБ) из-за собственной высокой кислотности.

Употребление грейпфрута также может усугубить симптомы изжоги.

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