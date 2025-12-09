Чужие устройства могут снижать скорость и съедать трафик.

Подключение посторонних к домашнему Wi-Fi может снижать скорость интернета, быстро съедать трафик и даже ставить под удар безопасность сети.

В BGR напомнили, что заметить таких "пассажиров" можно по встроенным инструментам роутера и сторонним утилитам, а своевременное удаление незваных гостей помогает вернуть нормальную скорость и защитить данные.

Проверить, кто именно подключён к вашему Wi-Fi, можно разными способами. Пользователям обычных роутеров доступны сторонние программы вроде Wireless Network Watcher и Fing, они показывают полные списки подключений, позволяют распознавать устройства и, при необходимости, блокировать их.

Видео дня

Ещё один путь - открыть веб-интерфейс самого роутера, введя IP-адрес устройства в браузере (он написан на самом роутере). Там тоже доступен перечень всех соединений, хотя разобраться в нём без опыта бывает сложнее.

Проблема в том, что незнакомые устройства могут потреблять значительную часть пропускной способности. Если человек, подключившийся к вашему Wi-Fi, запускает сервисы с высоким потреблением трафика, скорость падает у всех остальных.

Гораздо опаснее то, что доступ к вашей сети может открыть путь к перехвату данных, передаваемых через роутер. Если злоумышленник использует подключение для незаконной деятельности, ответственность вначале ложится на владельца сети, и только потом начинается разбирательство, кому на самом деле принадлежал трафик.

Самый надёжный способ защиты при обнаружении посторонних в сети - смена пароля от Wi-Fi. Это автоматически выкидывает всех подключённых, кроме тех, кому вы дадите новый пароль.

Ранее мы рассказывали про 5 способов ускорить работу Wi-Fi роутера, не потратив на это ни копейки. В большинстве случае достаточно просто скорректировать настройки и расположение уже имеющегося устройства.

Вас также могут заинтересовать новости: