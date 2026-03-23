Колония ос во дворе может стать проблемой.

Большинство ос, гнездящихся на земле, живут в одиночестве и занимаются своими делами, опыляя растения и охотясь на нежелательных садовых вредителей, таких как гусеницы. Но осы, живущие колонией, могут стать проблемой, если их гнезда расположены слишком близко к вашим жилым помещениям. Сайт Southern Living описал, как можно избавиться от этих насекомых безопасным способом.

Земляные осы имеют длину около 1,5 см, черные и желтые полосы на брюшке. Они не переносят пыльцу, как медоносные пчелы, в пыльцевых корзинах на задних лапках. Осы гнездятся в земле, часто у каменной стены или у основания дерева, иногда используя отверстия от корневой системы или от животных, таких как полевки. В этой полости в земле будет бумажное гнездо с несколькими слоями и ячейками. Иногда осы гнездятся на чердаках и в пустотах стен домов и сараев.

Земляные осы наиболее агрессивны, когда их колония достигает пика численности в конце лета и в начале осени. По словам Эрика Бенсона, доктора философии, почетного профессора Университета Клемсона, их количество может достигать тысяч. "В отличие от медоносных пчел, которые могут ужалить только один раз, осы могут жалить несколько раз и выделять феромон тревоги, чтобы побудить других выйти и защитить гнездо", – рассказал он

Видео дня

Проблема часто заключается в том, что вы можете не заметить гнездо, пока не потревожите его, и насекомые не начнут атаковать. Вибрации от кошения, работы по обрезке живой изгороди или просто шаги вокруг гнезда могут вызвать тревогу у ос. Риск множественных укусов может привести к аллергической реакции или, в редких случаях, к анафилактическому шоку у некоторых людей.

Как избавиться от гнезд земляных ос

Если гнездо находится далеко от дома, то можно оставить его до зимы, поскольку сильные заморозки уничтожат большинство колоний. Но если вы обнаружили гнездо вблизи места проживания, вы можете попробовать уничтожить его, выполнив следующие действия:

Подождите до вечера с обработкой, поскольку большинство рабочих особей в течение дня ищут пищу.

Используйте любой аэрозольный спрей от ос, но убедитесь, что он предназначен для быстрого уничтожения ос и может распыляться на расстояние 3 метра или более, чтобы вам не пришлось подходить слишком близко к гнезду.

Не светите фонариком в отверстие, так как осы полетят к нему и могут вас ужалить. Если вам все же нужно использовать фонарик, разместите его на некотором расстоянии от себя.

Распылите щедрое количество спрея от ос непосредственно в отверстие.

Держитесь подальше от гнезда по крайней мере в течение суток после обработки.

Если вы все еще видите активность в течение дня или двух, повторите обработку. Земляных ос редко удается прогнать за один раз.

Вы также можете использовать инсектицидный порошок, предназначенный для ос. Он продается в бутылочке с насадкой-распылителем, которая позволяет распылять вокруг входного отверстия. "Они будут попадать в порошок, когда будут заползать внутрь и наружу, унося его глубоко в гнездо", – говорит Бенсон. Поскольку вам нужно будет подойти ближе к отверстию, чем при использовании спреев, подумайте о том, чтобы надеть защитную одежду и использовать аппликатор с длинной ручкой.

Однако Бенсон предупредил, что если у человека аллергия на укусы или если к гнезду нужно добираться по лестнице, то стоит обратиться к специалистам.

Как избавиться от ос – больше советов

Напомним, что эксперты советуют сажать вокруг дома, на грядках или в горшках обычную мяту. Ее сильный запах не нравится осам, и они будут держаться подальше от дома. Также можно использовать мятное масло.

