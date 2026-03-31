Что происходит с организмом, если ежедневно пить газированные напитки: объяснение диетологов

По словам специалистов, ароматизированный напиток содержит пустые калории сахара, не имеющие пищевой ценности.

Газированные напитки являются популярным продуктом во всем мире, однако их нельзя назвать полезными для здоровья. Тем не менее, три дипломированных диетолога рассказали, какие питательные вещества содержатся в различных сортах газированной воды и как она влияет на организм, если вы употребляете одну или более бутылок ежедневно, пишет Real Simple.

"Хотя газированные напитки технически способствуют потреблению жидкости, они имеют очень низкую пищевую ценность. Многие сорта содержат кофеин, добавленные сахара или подсластители, а также фосфорную кислоту, которая при частом употреблении связана с повышением уровня сахара в крови и эрозией зубов", - отметила диетолог Бриттани Браун.

По ее словам, кофеин, содержащийся в этих напитках, также может способствовать обезвоживанию, а также, вероятно, нервозности или нарушениям сна.

"Суть в том, что этот вкусный, часто освежающий газированный напиток, кроме кратковременного прилива энергии, связанного с сахаром или кофеином, не приносит никакой пользы для здоровья. Этот любимый ароматизированный напиток содержит пустые калории сахара без пищевой ценности, что может привести к набору веса и вызвать скачки уровня сахара в крови у людей с диабетом", - объяснила другой диетолог Аннамари Родригес.

Несмотря на то, что газированные напитки без сахара или диетические могут казаться хорошей альтернативой, эти продукты также вызывают беспокойство. По словам Родригес, искусственные подсластители часто имеют более сладкий вкус, чем натуральный сахар, из-за чего вы хотите пить их все больше.

Кроме того, многие искусственные подсластители, используемые в этих продуктах, могут нарушать микробиом кишечника, что приводит к неприятным проблемам с желудком, а также связывается с ухудшением когнитивных функций и диабетом 2 типа.

А как насчет "здоровых" газированных напитков, которые сегодня популярны?

"Некоторые газированные напитки, обозначенные как "здоровые", содержат полезные ингредиенты, такие как пребиотики и пробиотики, и имеют значительно меньше сахара, чем традиционные газированные напитки", - объяснила дипломированный диетолог Джессика Брантли-Лопес.

Однако у этих продуктов есть определенные оговорки.

""Функциональные" газированные напитки набирают популярность, но маркетинговые заявления, кажется, быстро опережают науку. Пробиотики, добавленные в консервированные напитки длительного хранения, могут не выдержать условий переработки и хранения в значительных количествах, а подсластители - даже такие натуральные, как стевия - могут способствовать сильной привязанности к сладкому, из-за чего некоторые люди будут испытывать еще большее влечение к сладкому", - добавила Браун.

Что происходит, если пить газированную воду каждый день?

По словам диетолога, ежедневное употребление газированной воды может привести к повторяющимся скачкам уровня глюкозы в крови, из-за чего организм преобразует избыток сахара в триглицериды - один из видов жира в организме, который потенциально может привести к набору веса.

"Исследования показывают, что даже незначительное увеличение потребления сладких напитков связано с более высоким риском развития диабета 2 типа, тогда как замена газированной воды на обычную воду, чай или кофе снижает этот риск", - сказала Браун.

Родригес согласилась с этим и подчеркнула:

"Существует положительная связь между кофеином и когнитивным состоянием, но негативное влияние газированных напитков значительно, а кофеин можно найти в других питательных продуктах. Ежедневное употребление газированных напитков может привести к набору веса и инсулинорезистентности, а эти риски могут быть связаны с дополнительными хроническими заболеваниями, такими как метаболический синдром и сердечно-сосудистые заболевания. Для людей с диабетом употребление газированных напитков также мешает контролю уровня сахара в крови".

Несмотря на то, что диетологи не рекомендуют ежедневно употреблять газированные напитки, это не означает, что такой продукт нужно полностью исключить из своего рациона.

"Газированные напитки не обязательно полностью запрещать, но если рассматривать их как напиток, которым можно наслаждаться изредка, а не как ежедневную привычку, это поможет сохранить здоровье обмена веществ в долгосрочной перспективе", - подчеркнула Браун.

В то же время Родригес рекомендует заменить газированные напитки "полезными напитками, которые оказывают более положительное влияние на наше здоровье, такими как вода или вода с добавлением трав или фруктов, газированная вода, чай или комбуча".

