Как долго действует ибупрофен: фармацевты дали четкий ответ

Крайне важно придерживаться рекомендованной дозировки, акцентировали специалисты и объяснили все нюансы приема препарата.

С возрастом, боль становится повседневной частью жизни, следовательно, люди полагаются на регулярное применение обезболивающих препаратов.

У некоторых эта боль вызвана артритом, старыми травмами или хроническими заболеваниями, в то время как у других она может быть связана с нагрузками, воспалением или износом в повседневной жизни, пишет Parade.

Как показало исследование Бостонского университета, почти каждый пятый превышал рекомендуемую дозу ибупрофена или других обезбаливающих в течение одной недели. Это говорит о том, что многие могут увеличивать дозу или принименять препарат чаще, чем рекомендовано.

Ибупрофен - это безрецептурный обезбаливающий препарат, который многие из нас принимали. Но вы, возможно, не знакомы с конкретными рекомендациями по применению.

Как долго действует ибупрофен

Фармацевт Николь Генри сказала, что дозы ибупрофена обычно принимаются каждые 4-6 часов.

"Дозы, отпускаемые по рецепту, могут приниматься реже, например, каждые 6-8 часов", - добавила она.

Рекомендуемая дозировка предназначена только для взрослых, а не для детей младше 12 лет.

Фармацевт Сара Р. Шели отметила, что любому лекарству нужно определенное время для выведения из организма половины первоначальной дозы.

"Период полувыведения ибупрофена составляет около двух часов, независимо от принятой дозы. Через два часа в организме остается половина первоначальной дозы. Для уменьшения количества препарата вдвое потребуется еще два часа. Для полного выведения лекарства из организма требуется от четырех до пяти периодов полувыведения. Таким образом, доза влияет не столько на продолжительность действия ибупрофена в организме, сколько на количество препарата, оставшегося после периода полувыведения", - объяснила специалист.

"По этой причине меньшие дозы (например, 200 миллиграммов) можно принимать каждые 4-6 часов, а большие дозы (от 400 до 800 миллиграммов) - каждые 6-8 часов", - рассказала Шели.

Она добавляет, что после приема ибупрофена эффект должен ощущаться относительно быстро, обычно в течение 30 минут – часа.

"Максимальный эффект ощущается через 2–4 часа после приема дозы. Длительность действия этой дозы составляет от 6 до 8 часов", - отметила фармацевт.

Как понять, что пора принять еще одну дозу

Важно строго следовать рекомендованной дозировке, указанной на упаковке ибупрофена.

"В инструкциях к безрецептурным препаратам указано, что следует начинать с одной таблетки, но если боль не проходит, можно принять вторую таблетку. Однако важно не превышать рекомендуемую суточную дозу. Взрослым не следует превышать 1200 миллиграммов в день, если иное не предписано врачом", - подчеркнула Генри.

Генри советует установить напоминание, чтобы убедиться, что ибупрофен принимается вовремя.

"Если вы пропустили прием, не удваивайте следующую дозу", - предупредила Шели.

Когда вы сталкиваетесь с лихорадкой или болью, она объяснила, что важно всегда начинать с самой маленькой дозы, которая эффективна для облегчения симптомов.

Что произойдет, если превысить дозу

"Если вы примете еще одну дозу раньше, вы можете почувствовать сильную усталость, головокружение или спутанность сознания. У вас может расстроиться желудок, что вызовет боли в животе, тошноту или рвоту. Вы также можете почувствовать звон в ушах. Все это признаки того, что вы приняли слишком много ибупрофена", - перечислила Шели и посоветовала придерживаться рекомендованного режима приема, указанного на упаковке, или совета врача.

Есть и другие, более серьезные последствия, которые, по словам Шели, включают повреждение почек, язвы желудка и пищевода, а также сердечно-сосудистые заболевания, включая инфаркт или инсульт.

"Применение лекарства в соответствии с инструкцией значительно снизит риск передозировки", - акцентировала фармацевт.

