Одной из таких привычек эксперт называет жизнь в режиме многозадачности.

Многие люди часто представляют выгорание как нечто, вызванное долгими часами работы, постоянными дедлайнами и тому подобное. И хотя это часто бывает правдой, стресс не всегда является причиной такого состояния.

Иногда на ваше состояние негативно влияют ваши же повседневные привычки, которые выполняются на автопилоте. Об этом рассказал в материале для Forbes американский психолог Марк Треверс. Он утверждает, что даже те привычки, которые кажутся безобидными, могут быть контрпродуктивными и тянуть из вас энергию. О трех ключевых рассказываем далее.

1. Рассеянное внимание

Видео дня

Когда вы держите в голове множество задач, на столе куча бумаг или дел, которые необходимо решить, а телефон разрывается от уведомлений, вы можете заметить, что почти никогда не занимаетесь чем-то одним. Вы смотрите видео во время приема пищи, отвечаете на сообщения во время разговоров с людьми, пытаясь успеть все.

Такой подход может быстро выбить вас из равновесия. Согласно исследованию, опубликованному в Developmental Review, люди, которые практикуют многозадачность в медиа, часто плохо выполняют задания на внимание, несмотря на то, что считают, что они хорошо умеют совмещать несколько вещей одновременно.

Вам может казаться, что вы стремитесь достичь всего и сразу, но это имеет свою скрытую цену. Постоянное переключение между задачами может рассеивать ваше внимание, и каждое задание будет выполнено лишь наполовину. Таким образом вы потратите больше энергии, чем можете себе представить или признать. Старайтесь решать одну проблему за раз.

2. Усталость от тривиальных решений

Еще одна изнурительная привычка, к которой вы можете прибегать бессознательно, – это бесчисленное количество микрорешений, которые вы принимаете в течение дня. Когда вы каждый раз хотите достичь наилучшего результата, то часто тратите драгоценные психические ресурсы на относительно тривиальные вещи.

Сколько раз вы прокручивали варианты относительно того, что надеть, выбирали часами фильм для вечера или не могли выбрать, какую еду заказать? На самом деле такие мелочи потребляют много вашей энергии, а ее можно было бы направить на более значимые для вас лично вещи.

Когда поток решений, которые надо принять, растет, это может привести к тому, что исследователи называют "усталостью от принятия решений". Это психологическое состояние, когда ваша способность принимать решения снижается с течением дня.

Исследование, опубликованное в Journal of Health Psychology, подтвердило, что каждое решение, независимо от того, насколько оно мало, опирается на ограниченный пул ментальных ресурсов. По данным специалистов, усталость от принятия решений может ухудшить внимание, самоконтроль и даже повлиять на ваши суждения.

Один из способов исправить это – выделить определенное время, скажем, вечер воскресенья, для принятия сгруппированных решений. Например, спланировать наряды на неделю, заранее выбрать блюда или создать подборку фильмов или музыки.

3. Оздоровительные процедуры

Люди часто путают занятость оздоровительными процедурами с настоящей заботой о себе. Многие медитируют, ведут дневник или правильно питаются только потому, что это хорошо выглядит или для того, чтобы поставить галочку в своем списке. Часто это происходит неосознанно, а усиливают такую идею социальные сети, где инфлюенсеры делятся "идеальными" картинками своей жизни.

Часто это приводит к тому, что человек фокусируется на внешнем одобрении, а не на своих настоящих ментальных и эмоциональных потребностях.

Треверс отмечает, что постоянное побуждение к определенным вещам может создавать ненужное давление, заставляя вас чувствовать, что вы делаете недостаточно.

"Важно понимать, что то, что выглядит как забота о себе для вас, может не быть таковым для другого человека. Это нормально – пропустить занятие йогой, когда вы устали, или сделать перерыв в дневнике, если он не приносит пользы в данный момент. Идея заключается не в том, чтобы гнаться за идеализированной рутиной, а в том, чтобы по-настоящему поддерживать свое самочувствие", – акцентировал специалист.

Типы выгорания

Есть три основных типа выгорания, рассказывает Марк Треверс. Один из них – выгорание из-за несоответствия ценностей, когда вы делаете что-то, что конфликтует с вашим внутренним "я". Он советует прислушиваться к себе и делать то, что чувствуется правильным именно для вас.

Вторым типом выгорания является выгорание из-за истощения. Третьим – выгорание из-за перегрузки. Помните о важности отдыха.

Вас также могут заинтересовать новости: