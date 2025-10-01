Ученые в течение десяти лет отслеживали 1239 хищников 34 видов на шести континентах.

Ученые довольно долго считали, что хищники блуждают по своим территориям без определенного порядка. Но после проведения глобального исследования на эту тему, они узнали правду, пишет earth.com.

Указывается, что они выяснили, что многие хищники следуют скрытыми маршрутами, тогда как другие блуждают свободно. Прийти к такому выводу они смогли после того, как в течение десяти лет отслеживали 1239 хищников 34 видов на шести континентах.

В публикации говорится, что GPS-ошейники фиксировали их передвижения, создавая самый большой набор данных о перемещении хищников, который когда-либо собирался. Сравнение этих данных выявило одно отличие: семейство собачьих использует те же маршруты гораздо чаще, чем кошачьих.

Видео дня

"Мы обнаружили, что хищные виды используют пространство принципиально по-разному. Члены семейства собачьих гораздо более структурированы в использовании пространства. В среднем, они больше полагаются на любимые маршруты передвижения, чем члены семейства кошачьих", - поделился профессор биологии Университета Мэриленда Уильям Феган.

Ученые пришли к выводу, что волки, лисы и койоты прокладывают тропы через свои территории и возвращаются к ним снова и снова. Отмечается, что эти повторяющиеся маршруты действуют как невидимые шоссе.

В то же время, львы, рыси и леопарды ведут себя по-другому. Их тропы разбросаны по ландшафту без такой же структуры.

Подчеркивается, что разница между этими хищниками, по мнению ученых, является более глубокой, чем просто привычка. Члены семейства собачьих полагаются на привычные маршруты, тогда как кошачьи - предпочитают гибкость.

Отмечается, что это открытие ставит под сомнение то, как ученые ранее описывали передвижения хищников, заменяя старую картину случайного блуждания структурированными стратегиями, характерными для конкретного рода.

Издание отмечает, что структурированные маршруты прослеживаются у многих хищников, что делает их передвижения более предсказуемыми, чем считалось ранее.

Перемещение по маршруту меняет способ взаимодействия видов с добычей, партнерами и патогенами. Это также меняет подход к планированию мероприятий по защите дикой природы. Поэтому, экологам и природоохранникам нужны новые инструменты.

Другие новости о хищниках

Ранее УНИАН сообщал, что в фотоловушки Чернобыльского заповедника попала рысь. Ученые рассказали, что хищник в это время года меняет окраску шерсти. Мех рыси становится длиннее и гуще, а также приобретает насыщенные рыжеватые или сероватые оттенки. Более того, характерные пятна ярче выделяются на фоне осенних пейзажей. Ученые отметили, что это помогает рыси оставаться незаметной среди золотистых листьев.

Также мы писали, что в мире существует большое количество необычных животных, и одно из них - мунтжаки. Это коренастые олени, которые широко распространены в британских лесах, а также в Южной и Юго-Восточной Азии. Чаще всего они достигают в высоту до 50 см и не больше средней по размеру собаки. Взрослые самцы имеют вес от 10 до 18 кг, а взрослые самки - от 9 до 16 кг. Мунтжаки выделяются тем, что их рога имеют лишь по одному или два ответвления, в отличие от многих других родов оленей.

Вас также могут заинтересовать новости: