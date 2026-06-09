Достаточно переместить всего одну спичку: простой тест для проверки IQ за 20 секунд

Задача, которая учит находить выход из сложных ситуаций.

Математические головоломки со спичками – отличный способ проверить свои аналитические способности и определить уровень IQ. Они сочетают математическую точность с креативным визуальным мышлением, заставляют выходить за рамки привычных шаблонов. Каждый такой тест дает прекрасную возможность потренировать логику, улучшить концентрацию и гибкость ума.

Сегодня предлагаем исправить неверное равенство 6 + 1 = 12. Для этого нужно переместить только одну спичку. Чтобы усложнить игру и добавить процессу азарта, попробуйте разгадать этот интеллектуальный пазл в условиях ограниченного времени. На поиск правильного решения у вас есть ровно 20 секунд.

Чтобы успешно справиться с задачей, опытные мастера головоломок советуют визуализировать возможные изменения цифр и знаков в своем воображении. Сосредоточьтесь на критических точках – центральных или боковых линиях в цифрах, перемещение которых кардинально меняет смысл всего выражения.

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Если вам не удастся уложиться в отведенный лимит или правильного решения вообще не найдется – не сдавайтесь. Подобные задачки созданы для того, чтобы стимулировать работу мозга. Регулярные тренировки с помощью тестов на IQ, математических ребусов и логических задач развивают координацию, улучшают память и помогают вашему мозгу оставаться здоровым и активным в любом возрасте.

Сконцентрируйтесь, не волнуйтесь, настройте таймер – и попробуйте найти правильный ответ.

Для тех, кто готов узнать правильный ответ, объясняем: нужно взять одну спичку из цифры 6 (превратив ее в 5) и перенести ее к единице, сделав из нее 7. Таким образом, переместив всего одну деталь, вы получите правильное математическое равенство: 5 + 7 = 12.

Другие головоломки от УНИАН

Ранее мы предлагали в математическом выражении 24 – 71 = 43 переместить 2 спички, чтобы исправить ошибку. Дополнительная сложность теста заключается в временном лимите – на поиск решения у вас есть всего 15 секунд.

В другой головоломке нужно вычеркнуть 1 спичку, чтобы исправить равенство. Выражение 9 – 5 = 0 необходимо изменить так, чтобы оно стало математически корректным. Для поиска ответа придется применить все свои аналитические способности, а также пространственное воображение.

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