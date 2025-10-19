Надо переместить лишь одну спичку, чтобы уравнение 1+2=8 стало правильным: простой IQ-тест

Такие задания развивают математические навыки, а также внимательность к деталям.

На первый взгляд, эта головоломка со спичками очень проста, но на самом деле, чтобы ее решить, нужны острые математические навыки, внимательность к деталям и немного смекалки.

Задача заключается в том, чтобы исправить неправильное уравнение, передвинув лишь одну спичку. Решив его, вы проверите, насколько хорошо можете распознавать закономерности и мыслить нестандартно.

Итак, перед вами - неправильное уравнение: 1+2=8. Оно построено из 18 спичек. Вам нужно переложить всего одну спичку в другое место - и уравнение станет правильным.

Присмотритесь внимательнее и подумайте, какой правильный ход сделать. Не расстраивайтесь, если ваши поиски не увенчаются успехом. Если вы окончательно убедились, что задача не под силу, - прокрутите вниз и узнайте решение.

Чтобы уравнение стало правильным, нужно забрать нижнюю левую спичку из числа 8 и прикрепите ее сверху к числу 1. Это превратит число 8 в 9, а число 1 - в 7. Таким образом мы получим правильное уравнение: 7+2=9.

