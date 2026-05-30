Спичечная головоломка в два хода: уравнение имеет неожиданное решение

Головоломки и оптические иллюзии – отличный тренажер для мозга, который помогает улучшить внимательность, скорость мышления и способность концентрироваться на деталях. Регулярное решение таких задач стимулирует когнитивные функции, развивает пространственное воображение и учит находить нестандартные решения в стрессовых ситуациях.

Сегодня предлагаем вам проверить свой математический интеллект и сообразительность с помощью нового цифрового теста на уровень IQ. На выполнение задания у вас будет всего 20 секунд, поэтому придется включить логику на максимум и действовать в условиях ограниченного времени.

Перед вами неравенство, выложенное с помощью спичек: 5 x 6 = 29.

Очевидно, что уравнение ошибочно. Вам нужно убрать всего две спички, чтобы сделать эту математическую операцию правильной.

Посмотрите на изображение и попробуйте проанализировать, какие именно элементы цифр можно удалить, не нарушая общую структуру уравнения. Время пошло.

Чтобы успешно справиться с заданием, попробуйте сфокусироваться на так называемых критических точках – элементах цифр, изменение которых кардинально меняет их значение.

Проанализируйте каждый компонент уравнения отдельно, оцените потенциальные варианты уменьшения количества линий и попробуйте действовать методом быстрых ментальных проб и ошибок.

Если вам не удалось уложиться в отведенные 20 секунд, не стоит расстраиваться, ведь решение подобных задач под давлением времени требует регулярной практики.

Правильный ответ заключается в изменении двух цифр в уравнении. Сначала необходимо убрать одну спичку из цифры 6, чтобы она превратилась в цифру 5. После этого следует убрать еще одну спичку из цифры 9 в результате уравнения, превратив ее также в 5.

Таким образом, после удаления двух спичек вы получите правильный математический пример: 5 x 5 = 25.

Проверьте себя в еще одной головоломке со спичками. В ней нужно исправить ошибку в уравнении 6+1=12, и для этого вы можете переставить только одну спичку. Справиться нужно за 8 секунд.

