Эту захватывающую головоломку можно решить сразу несколькими способами.

Головоломка со спичками всегда была популярным видом логических задачек, которые позволяют бросить вызов своему мозгу. Сначала такие загадки публиковали в газетах, а теперь появляются в интернете.

Формат на протяжении многих лет остается неизменным: испытуемому предлагают исправить заведомо неверный пример. Задача проверяет сразу несколько навыков - внимательность, логическое мышление и знание арифметики.

Головоломка со спичками с ответами

На изображении с помощью спичек выложен пример 6+4=4, который является ложным. Чтобы его исправить, можно передвигать лишь одну палочку. Вам нельзя разрушать или перечеркивать знак "равно", но разрешено менять любые другие цифры и символы.

Эта задача со спичками является уникальной, поскольку имеет не одно, а сразу три способа решения. И все они требуют перекладывания всего лишь одного предмета.

Внимательно рассмотрите картинку и подумайте, как вы можете исправить выражение. Если вам удастся найти все ответы, то вы можете гордиться своим выдающимся интеллектом и быстрым мышлением.

Если не получается переместить палочку, есть небольшая подсказка. Попробуйте не менять вторую цифру 4. Задумайтесь, каким образом можно переделать уравнение, чтобы это число осталось нетронутым.

Как упоминалось ранее, решить задачу можно несколькими способами. Мы показали на картинке, откуда и куда нужно переложить спичку. Получаются три правильных примера:

8-4=4;

0+4=4;

5+4=9.

