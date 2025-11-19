Справиться с этой задачей будет непросто.

В мире различных головоломок и оптических иллюзий задачи на поиск слов занимают отдельное место. Они проверяют сразу несколько навыков, каждый из которых важен в повседневной жизни.

УНИАН подготовил для вас новую интересную головоломку, которая протестирует вашу внимательность к деталям, остроту зрения, навыки концентрации и управления собственным временем. Готовы показать, на что способны?

На картинке ниже вы увидите десятки случайных букв, расположенных в строках. Где-то там спрятано слово "Тесла", которое вам нужно отыскать.

Видео дня

На первый взгляд, все просто. Но не стоит забывать и об ограничении во времени. На ответ у вас будет всего лишь 11 секунд, поэтому действовать придется быстро.

Искать слово в этой конкретной задачке нужно по вертикали или по горизонтали, но не другими способами. Так вы только потеряете драгоценные секунды.

Готовы? Время пошло! Внимательно рассмотрите коллаж, чтобы не упустить спрятанное слово.

Ну что ж, время исчерпано. Удалось ли вам отыскать слово "Тесла" среди этого хаоса? Те, кто справился, безусловно, имеют острое зрение и являются очень внимательными людьми.

Если же времени вам не хватило, попробуйте вернуться к изображению и поискать еще. Забудьте о времени, главное – не сдавайтесь.

Ответ на головоломку:

Больше вызовов от УНИАН

Предлагаем вам интересное задание, где нужно найти различия между почти идентичными изображениями. Сможете ли вы отыскать три маленькие детали всего за 12 секунд?

Или же можете попробовать отыскать слово "монета". На это задание мы отвели 12 секунд.

Вас также могут заинтересовать новости: