Словесные головоломки – отличный способ проверить внимательность к деталям. Такие задачки стали настоящим хитом в Сети.

Головоломки на поиск слов, объектов или закономерностей помогают тренировать память, логическое и критическое мышление, навыки управления временем и другие важные в жизни способности. УНИАН подготовил для вас новый интересный вызов.

Обычно такие задачки представляют собой набор букв, расположенных в случайном порядке на картинке. Где-то среди этого хаоса спрятано одно или несколько слов, которые нужно найти за определенный промежуток времени. Искать слово надо по диагонали, вертикали или горизонтали, если не указано иное.

Готовы проверить свою внимательность?

На коллаже ниже мы спрятали слово "монета". Читатель должен заметить его в течение 12 секунд.

В этом конкретном задании искать слово надо по вертикали или по горизонтали, но не по диагонали.

Вы в игре? Время пошло! Для удобства можете установить таймер.

Итак, ваши 12 секунд на поиск слова "монета" исчерпаны. Смогли ли вы его заметить? Если вы справились, у вас действительно очень острое зрение. Вашей внимательности многие позавидовали бы.

Если же времени было мало, попробуйте вернуться к изображению и поискать еще.

Ответ на головоломку:

