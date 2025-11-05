У вас острое зрение, если найдете слово 'шахта' за 11 секунд в удивительной головоломке

Готовы к новому вызову от УНИАН?

Когда вы в последний раз решали какой-то ребус или головоломку? Такие задания, без сомнений, подходят как для детей, так и для взрослых, и они пользуются немалой популярностью в Сети.

Головоломки на поиск слов занимают отдельное место среди умственных задачек. УНИАН создал для вас новый интересный вызов, который проверит ваши умения.

Решение подобных головоломок поможет вам потренировать внимательность к деталям, наблюдательность, логическое и критическое мышление. Кроме того, они еще и научат вас управлять временем, ведь на поиски будут считанные секунды.

Видео дня

Отыскать спрятанное на картинке слово надо, соединив буквы в комбинацию по горизонтали или по вертикали. Может показаться, что это очень просто, но огромное количество букв будет сбивать вас с толку.

На ответ у вас будет всего 11 секунд. Готовы проверить себя?

Время пошло! Внимательно рассмотрите изображение, чтобы ничего не пропустить.

Что ж, время исчерпано. Заметить слово "шахта" за 11 секунд действительно могло быть непросто. Но если вы справились, у вас очень острое зрение. Вашему умению замечать мелочи в общей картине позавидуют многие люди.

Если же вы не нашли спрятанное слово, советуем вернуться и поискать еще. Забудьте о времени, главное – дойти до цели.

Ответ:

Другие вызовы от УНИАН

Предлагаем вам найти слово "тюльпан" в интересной головоломке на внимательность. Сделать это надо за 8 секунд.

Или же можете попробовать отыскать слово "шоколад". На это задание у вас будет 9 секунд.

Вас также могут заинтересовать новости: