Когда вы в последний раз решали какой-то ребус или головоломку? Такие задания, без сомнений, подходят как для детей, так и для взрослых, и они пользуются немалой популярностью в Сети.

Головоломки на поиск слов занимают отдельное место среди умственных задачек. УНИАН создал для вас новый интересный вызов, который проверит ваши умения.

Решение подобных головоломок поможет вам потренировать внимательность к деталям, наблюдательность, логическое и критическое мышление. Кроме того, они еще и научат вас управлять временем, ведь на поиски будут считанные секунды.

Отыскать спрятанное на картинке слово надо, соединив буквы в комбинацию по горизонтали или по вертикали. Может показаться, что это очень просто, но огромное количество букв будет сбивать вас с толку.

На ответ у вас будет всего 11 секунд. Готовы проверить себя?

Время пошло! Внимательно рассмотрите изображение, чтобы ничего не пропустить.

У вас острое зрение, если найдете слово 'шахта' за 11 секунд в удивительной головоломке

Что ж, время исчерпано. Заметить слово "шахта" за 11 секунд действительно могло быть непросто. Но если вы справились, у вас очень острое зрение. Вашему умению замечать мелочи в общей картине позавидуют многие люди.

Если же вы не нашли спрятанное слово, советуем вернуться и поискать еще. Забудьте о времени, главное – дойти до цели.

Ответ:

