Массивный пояс блокирует солнечный свет, вредя кораллам и угрожая туризму.

В течение последних 15 лет в Атлантическом океане растет невероятное природное явление - Большой атлантический саргассовый пояс (ГАСП). Эта гигантская "коричневая лента" из водорослей саргассума, заметная даже из космоса, сейчас протянулась на 8850 километров и весит около 37,5 миллионов тонн. Она объединяет воды между западным побережьем Африки и Мексиканским заливом, пишет Wionews.

Сначала саргассум рос только в пределах Саргассова моря - в теплых, малопитательных водах. Однако с начала 2010-х ситуация изменилась: водоросли начали разрастаться в океанах, обогащенных азотом и фосфором. Причина - человеческая деятельность.

Исследование Океанографического института Харбор-Бранч (Флоридский Атлантический университет) показало, что между 1980 и 2020 годами содержание азота в тканях саргассума выросло на 55%, а соотношение азота к фосфору - на 50%. Главным источником питательных веществ стала Амазонка, с которой стекают удобрения и сточные воды, подпитывающие взрывное цветение водорослей. Затем течения - в частности Гольфстрим и Петлевое течение - разносят саргассум через Атлантику.

Несмотря на то что саргассум является средой для многих морских видов - от рыб и крабов до черепах, - его избыток наносит серьезный вред:

перекрывает доступ света к кораллам и морским растениям, что тормозит фотосинтез;

при разложении выделяет сероводород, метан и парниковые газы;

вредит побережьям, туризму и рыболовству, ведь его гнилые массы выбрасываются на пляжи;

может даже нарушить работу инфраструктуры - в 1991 году из-за саргасума временно остановили атомную электростанцию во Флориде.

Что ждет океан дальше

Ученые предупреждают: с ростом температуры океанов условия для саргассума будут становиться еще более благоприятными. Климатические изменения, вариации течений и ветров могут привести к еще более масштабному распространению - возможно, даже за пределы Саргассова моря.

Следовательно, Большой атлантический саргассовый пояс - это не просто природная аномалия, а зеркало глобальных экологических проблем, созданных человеком.

