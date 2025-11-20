Эти напитки являются популярными среди людей.

При употреблении сладостей не стоит путать природный сахар, который есть во фруктах, овощах и молочных продуктах с дополнительным сахаром в виде глюкозы, фруктозы, сахарозы, кукурузного сиропа или даже "натуральных" сахаров, таких как кленовый сироп или мед. Если употреблять продукты, которые имеют дополнительный сахар, то последствия для здоровья могут быть неблагоприятными. Поэтому издание Eating Well назвало 6 напитков, в которых содержится сахара больше, чем в глазированном пончике.

Сладкий чай

Свежезаваренный холодный чай - это напиток без калорий и сахара, однако сладкий чай - это уже совсем другая история.

"Хотя он может казаться более здоровой альтернативой газированным напиткам, большинство холодных чаев содержат большое количество добавленного сахара", - отметила диетолог Эми Браунштейн.

Поэтому независимо от того, готовите ли вы его дома или покупаете в магазине, сладкий чай может содержать 19 г добавленного сахара на 227 г или более.

Чаи, подслащенные медом

Некоторые подслащенные напитки, особенно такие чаи с медом, могут заставить вас поверить, что это более полезный вариант, чем подслащенные сахаром или кукурузным сиропом напитки.

"Хотя мед считается более натуральным, он все равно является добавленным сахаром, потребление которого нужно контролировать", - предупредила Браунштейн.

По ее словам, "разница между тростниковым сахаром и медом заключается в их молекулярном составе, поскольку мед содержит больше фруктозы".

Газированные напитки

"Газированные напитки не зря называют напитками с "пустыми калориями", - подчеркнула нутрициолог Сара Гароне.

Она отметила, что газированные напитки могут приводить к высшей массе тела и повышать риск смертности, сердечно-сосудистых заболеваний и цереброваскулярных заболеваний.

"В диетических газированных напитках обычно используются искусственные подсластители, которые не имеют такого же вредного воздействия на метаболизм, как сахар в обычных газированных напитках. Однако исследования показали, что употребление больших количеств диетических газированных напитков связано с большим обхватом талии, диабетом и сердечными заболеваниями, хотя причинно-следственная связь еще не выяснена, поэтому даже умеренное употребление диетических газированных напитков может быть более здоровым вариантом", - добавляют в Eating Well.

Лимонад

Независимо от того, пьете ли вы свежий лимонат, из концентрата или порошка, смешанного с водой, он, скорее всего, содержит более 13 г сахара на 227 г порции.

"Хотя весь этот добавленный сахар может добавить столь необходимую сладость к терпкому вкусу лимонов, он не приносит никакой пользы для вашего здоровья", - отметила Гароне, подчеркнув, что регулярное употребление лимонада может увеличить риск развития хронических заболеваний, вызванных воспалением, даже если он кажется свежим напитком с фруктовым вкусом.

Спортивные напитки

Спортивные и электролитные напитки содержат все питательные вещества, необходимые для поддержания водного баланса.

"Спортивные напитки часто воспринимаются как здоровые напитки и употребляются не по назначению, что приводит к чрезмерному потреблению сахара", - объяснила диетолог Эвери Зенкер.

В то же время специалист добавила:

"Проблема заключается в том, что спортивные напитки часто употребляют люди, которые не занимаются интенсивными физическими нагрузками".

Поэтому употребление различных цельных фруктов может быть лучшим способом увеличить потребление витаминов и минералов, уверяют эксперты.

Кофейные напитки

Несмотря на то, что обычный кофе, как холодный, так и горячий, не содержит добавленного сахара, сахар в ароматизированных сиропах, сладкой холодной пенке и взбитых сливках может быстро накапливаться.

"Кофейные напитки, такие как смешанные замороженные и сезонные напитки, как правило, содержат чрезмерное количество сахара", - подчеркнула диетолог Кендра Хейр.

Поэтому специалисты советуют уменьшать количество сахара в любом кофейном напитке, наливая половину количества сиропа или наслаждаясь естественной сладостью молока в несладком латте и капучино.

