Хурма содержит клетчатку, витамины и минералы, которые полезны для здоровья.

Несмотря на то, что в холодном климате осенью и зимой может быть сложно найти свежие фрукты, вы, скорее всего, замечали, что в местных продуктовых магазинах появилась хурма. Этот сладкий ярко-оранжевый фрукт созревает осенью и в начале зимы, а также имеет много полезных свойств. Об этом пишет verywell health.

Пищевая ценность хурмы

В целом существует несколько сортов хурмы, в частности Фую, Хачия и Каки. Несмотря на то, что их сезонные периоды несколько отличаются, в целом пик сезона хурмы приходится на период с октября по январь.

"Хурма является достаточно универсальным продуктом, поскольку имеет сладкий, медовый вкус. Ее можно есть сырой, как яблоки или груши, сушеными или вареными", - рассказала Саманта М. Куган, магистр наук, зарегистрированный диетолог, директор учебной программы по питанию и диетологии и старший преподаватель Университета Невады в Лас-Вегасе.

Известно, что одна хурма, весом около 168 г, содержит:

120 калорий;

32 г углеводов;

~1 г белка;

0,3 г жира;

6 г клетчатки.

Как отметила Куган, хурма богата клетчаткой, витаминами, минералами и антиоксидантами, благодаря чему она очень полезна для здоровья. Благодаря антиоксидантным свойствам хурмы, она может помочь уменьшить воспаление.

Хурма может улучшить здоровье сердца

Хурма также содержит фолаты, которые могут играть роль в снижении риска сердечных заболеваний.

"Она также содержит фитохимические вещества, которые полезны для сердца", - отметила Джоан Салдж Блейк, RDN, диетолог и профессор питания в Бостонском университете.

Кроме того, хурма содержит полезные для сердца минералы, а именно калий и марганец, которые помогают регулировать артериальное давление. Также клетчатка в хурме может положительно влиять на здоровье сердца, помогая снизить уровень холестерина ЛПНП, отметила Куган.

"Клетчатка связывается с жирами и желчными солями, выводя их из кровотока. Кроме того, клетчатка необходима для регулирования уровня сахара в крови", - добавила диетолог.

По словам Куган, клетчатка также нужна для правильного пищеварения, ведь помогает поддерживать регулярность стула, обеспечивает чувство сытости и замедляет переваривание углеводов, образуя гелеобразное вещество, которое замедляет всасывание глюкозы в кровоток. Поэтому клетчатка поддерживает как и правильное пищеварение, так и здоровье сердца.

"Большинство взрослых американцев не потребляют достаточного количества клетчатки, поэтому хурма - это сладкий способ добавить ее в свой рацион", - добавила Блейк.

Хурма является хорошим источником гидратации

Этот фрукт имеет высокое содержание воды, а некоторые исследования показывают, что оно может достичь 80,3%.

"Высокое содержание воды в сочетании с минералами, электролитами и клетчаткой, которые они содержат, делают регулярное употребление хурмы отличным способом поддерживать достаточный уровень гидратации", - подчеркивают в материале.

Влияние на психическое здоровье и здоровье мозга

Куган говорит, что многие питательные вещества, которые содержатся в хурме, способствуют психическому здоровью и здоровью мозга. К ним относятся фолаты и магний для психического здоровья, а также тиамин (B1) для здоровья мозга.

Кроме того, исследования показывают, что антиоксиданты в хурме могут защищать когнитивные функции. Также фолаты способствуют выработке эритроцитов, а магний поддерживает здоровье костей.

В то же время хурма содержит фосфор, который способствует работе нервной системы и клеток, а также здоровью костей и зубов, заверила Куган.

