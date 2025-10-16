F-22 и F-35 - два самых мощных истребителя США, но каждый из них создан для разных целей: абсолютного превосходства в небе или универсальности на поле боя.

Хотя F-22 Raptor и F-35 Lightning II часто упоминают вместе как флагманы американской авиации, на самом деле это два совершенно разных мира. Оба - творения Lockheed Martin, но с противоположной философией: первый создан для абсолютного господства в воздухе, второй - для универсальности и глобальной интеграции, пишет Wionews.

F-22: элита неба

F-22 Raptor - это настоящий охотник, разработанный для уничтожения вражеских самолетов еще до того, как его заметят. Максимальная скорость - более 2,25 Маха, рабочий потолок - 20 км. Его радиолокационная сигнатура настолько мала, что по данным Пентагона, самолет виден как птица на радаре.

Такой уровень технологий делает Raptor уникальным - и именно поэтому он эксплуатируется только США, без экспорта союзникам.

F-35: универсальный "Lightning" для глобальной коалиции

В отличие от F-22, F-35 Lightning II - это универсальный "умный" самолет, который сочетает функции истребителя, разведчика и ударной платформы. Он способен собирать разведывательные данные, проводить удары "воздух-земля" и даже вести электронную борьбу.

Несмотря на более низкую скорость (1,6 Маха) и потолок (15 км), F-35 обладает сетевыми технологиями: обменивается данными в режиме реального времени с другими самолетами, кораблями и системами ПВО.

Технологии незаметности

Обе машины относятся к классу stealth, но F-22 сосредоточен на минимальной радиолокационной площади, тогда как F-35 использует новые материалы, поглощающие радар, и цифровое управление малозаметностью.

Цена и стратегия

F-22 - искусственная роскошь: один стоит около 150 миллионов долларов. F-35 - массовый продукт нового типа войны, с ценой около 80 миллионов за единицу.

Если Raptor - это хирургический скальпель, то Lightning - армейский швейцарский нож, который могут себе позволить союзники США - уже более 15 стран.

F-22 - это символ воздушного господства США, созданный для боя "один на один".

F-35 - это оружие будущего, способное работать в единой цифровой сети союзников, где победа зависит не только от скорости, но и от данных.

