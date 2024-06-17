Вы никогда не знаете, через что может проходить человек, поэтому стоит воздержаться от комментариев относительно его выбора блюд.

Предпочтения в еде у каждого разные, и стоит научиться это принимать. Для кого-то сытным обедом будет салат с овощами, кто-то закажет стейк.

Иногда во время групповых обедов или корпоративов люди позволяют себе делать некорректные замечания или задавать вопросы относительно пищевого поведения других. И привычка комментировать то, что и как едят другие, довольно распространена. Но вы никогда не знаете, через что проходит конкретный человек, поэтому есть 6 вещей, которые вы никогда не должны говорить тем, с кем едите, пишет HuffPost.

1) "Я бы никогда не стала есть...".

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Указывая на то, что вы избегаете есть то, что лежит на чьей-то тарелке, по любой причине, вы можете заставить человека почувствовать стыд. Человеку даже может показаться, что вы сравниваете свое тело с их телом, объясняет лицензированный клинический социальный работник и основатель Центра расстройств пищевого поведения и оздоровления "Процветание" в Херндоне, штат Вирджиния – Хизер Бейкер. Особенно стоит избегать чего-то вроде: "Я никогда не смогу съесть столько сахара, иначе я потолстею".

2. "Ты же не собираешься все это съесть?".

Доктор Эвелин Аттиа, психиатр и директор Центра пищевых расстройств при Нью-Йоркской пресвитерианской клинике Вестчестерского поведенческого здоровья, говорит, что подобные высказывания могут заставить человека почувствовать, что его осуждают за его выбор еды.

Также не стоит комментировать размер собственной тарелки или ее наполненность: например, "Я съел слишком много". Это может заставить кого-то почувствовать стыд за то, сколько он съел.

3. "О, ты сегодня хорошо (или плохо) питаешься".

Избегайте маркировки пищи как "хорошей" или "плохой", "здоровой" или "нездоровой", – говорит ведущий терапевт платформы лечения расстройств пищевого поведения Equip Бритни Лауро. Например, если вы скажете: "Разве это не вредно есть на завтрак?", это может вызвать чувство стыда и стать триггером для некоторых людей. Она предложила концепцию "все продукты хороши", что означает, что в рационе человека есть место для всех продуктов.

"Нет ничего запретного, если, конечно, у вас нет пищевой аллергии", – сказала она.

4. "Ты на диете?"

Никогда не комментируйте, как еда повлияет на чье-то тело, например, на увеличение или уменьшение веса. Также стоит избегать негативных высказываний о собственной внешности в связи с тем, что вы едите, в присутствии других.

"Я живу по фразе, которую часто слышу в своей сфере: "Моя внешность – это наименее интересная вещь во мне. Существует так много других тем, которые мы можем осветить", – подчеркнула Лауро.

5. "Ты выглядишь здоровой".

Это может звучать как комплимент, но Хизер Бейкер говорит, что человек с расстройством пищевого поведения может неправильно истолковать это как намек на то, что он набрал лишний вес, что может "запустить спираль негативной самооценки".

6. "Выглядит неплохо".

В некоторых случаях это может быть безвредно. Но некоторые люди, особенно те, кто восстанавливается после пищевых расстройств, не хотят, чтобы их еда привлекала внимание.

"Замечание о том, что их еда выглядит вкусно, может быть воспринято как сообщение о том, что они потакают себе в выборе пищи или не ценят здоровье в своем выборе пищи", – говорит Аттиа.

Распространенная ошибка при похудении

Диетолог Рэйчел Пол предостерегла от распространенной ошибки при похудении. По ее словам, еду не следует использовать как "лакомство" или вознаграждение за достижения. Еда – это топливо, которое обеспечивает питательными веществами, чтобы наш организм функционировал наилучшим образом, но также она должна приносить удовольствие.

Помочь вам на пути к желанным формам могут, в частности, потенциальные награды, говорит специалист. Так у вас всегда будет оставаться мотивация продолжать дальше.

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