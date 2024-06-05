В списке есть пицца и молоко.

Существует больше продуктов и напитков, которые могут испортить сон, чем люди думают, пишет HuffPost.

Сомнологи назвали семь таких достаточно неожиданных продуктов блюд и напитков. Врачи рекомендуют их избегать, если у вас проблемы со сном:

Острая пища. Сертифицированный врач по медицине сна и внутренним болезням Абхинав Сингх объяснил, что острая пища может повысить кислотность в желудке и это затруднит сон. Сингх объяснил, что уровень желудочной кислоты ночью и так выше, и если она продолжит повышаться, это может нарушить сон. С этим согласился и врач по медицине сна Ручир П. Патель,

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Пицца (или что-нибудь с томатным соусом). Томатный соус также может вызывать кислотный рефлюкс, который может нарушить сон, отметили специалисты. По словам Патель, в целом перед сном лучше избегать употребления продуктов с высоким содержанием натрия и насыщенных жиров.

Бургеры. Это еще одна еда, на переваривание которой организму требуется больше времени. По этой причине, говорит Сингх, употребление гамбургера перед сном может не дать вам уснуть, особенно если в нем есть кетчуп, что, опять же, может спровоцировать кислотный рефлюкс.

Мороженое. Доктор Радж Дасгупта рассказал, что продукты с высоким содержанием сахара могут вызвать колебания уровня сахара в крови, проблемы с желудком и держать организм в напряжении перед сном.

Молоко. По словам доктора Пателя, стакан молока перед снов может затруднить засыпание.

Витаминная вода. Некоторые модные бренды воды могут содержать до 50 миллиграммов кофеина.

Мята перечная. У некоторых людей мята может вызвать кислотный рефлюкс и проблемы со сном.

Напомним, ранее УНИАН писал, можно ли пить кофе на ночь.

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