Еда - это топливо, которое обеспечивает питательными веществами.

Редко можно найти человека, который бы не хотел похудеть. Кто-то хочет стать сильнее и улучшить общее состояние здоровья, а кто-то - выглядеть стройным и подтянутым.

Какими бы ни были ваши цели в отношении здоровья, важно отмечать все ваши достижения, большие или малые, заявила диетолог доктор Рэйчел Пол в Instagram.

По ее словам, еду не следует использовать как "лакомство" или вознаграждение за достижения. Еда - это топливо, которое обеспечивает питательными веществами, чтобы наш организм функционировал наилучшим образом, но также она должна приносить удовольствие.

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Ни одна пища не должна быть "запрещена" и должна быть доступна в любое время. Здоровое питание - это больше сбалансированность и разнообразие, чем включение или избегание какой-либо конкретной пищи.

Доктор Пол объяснила, что лучше в качестве награды за похудение выбирать не еду, а какие-то интересные для вас действия или вещи. Хорошими примерами могут быть спа-день, поход в книжный магазин, новая одежда для тренировок или веселая прогулка с семьей.

Она дала также некоторые советы, которые должны помочь:

Составляйте перечень потенциальных вознаграждений, которые вас интересуют. Сделайте его списком и добавляйте к нему, когда что-то понравится. Таким образом у вас всегда будет что-то удивительное, что будет мотивировать вас;

потенциальных вознаграждений, которые вас интересуют. Сделайте его списком и добавляйте к нему, когда что-то понравится. Таким образом у вас всегда будет что-то удивительное, что будет мотивировать вас; Привлеките друга , брата или сестру или коллегу присоединиться, чтобы помочь вам не только достичь ваших целей, но и получить удовольствие от ваших вознаграждений. Исследования также указывают на преимущества наличия партнера, поэтому позвольте ему быть вашим болельщиком и привлеките к празднованию;

, брата или сестру или коллегу присоединиться, чтобы помочь вам не только достичь ваших целей, но и получить удовольствие от ваших вознаграждений. Исследования также указывают на преимущества наличия партнера, поэтому позвольте ему быть вашим болельщиком и привлеките к празднованию; Обновите свой список наград. Если ваш текущий список не вызывает восторга, вычеркните пункты и добавьте что-то новое. Чтобы помочь вам провести мозговой штурм, старайтесь, чтобы они были направлены на поддержку ваших целей. Например, если ваша цель - больше ходить пешком, и вы ее достигли, возможно, побалуйте себя новой парой обуви.

Диетолог подчеркнула необходимость помнить, что еда должна приносить удовольствие, а не рассматриваться как "плохая" или храниться только как награда или "угощение". Любая еда вписывается в схему здорового питания, включая любимую.

Если вас беспокоят ваши отношения с едой, обратитесь за помощью к диетологу для более индивидуального профессионального руководства. Специалист может оказать необходимую поддержку для достижения ваших целей в области здоровья и благополучия с помощью индивидуального подхода.

Советы по похудению

Несколько ранее диетологи назвали орех №1, который поможет вам во время похудения.

Когда вы думаете о диете, то в основном речь идет об ограничении в том, что вы едите. Периодическое (интервальное) голодание - это диета, которая сосредотачивается на том, когда вы едите.

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