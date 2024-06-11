Редко можно найти человека, который бы не хотел похудеть. Кто-то хочет стать сильнее и улучшить общее состояние здоровья, а кто-то - выглядеть стройным и подтянутым.
Какими бы ни были ваши цели в отношении здоровья, важно отмечать все ваши достижения, большие или малые, заявила диетолог доктор Рэйчел Пол в Instagram.
По ее словам, еду не следует использовать как "лакомство" или вознаграждение за достижения. Еда - это топливо, которое обеспечивает питательными веществами, чтобы наш организм функционировал наилучшим образом, но также она должна приносить удовольствие.
Ни одна пища не должна быть "запрещена" и должна быть доступна в любое время. Здоровое питание - это больше сбалансированность и разнообразие, чем включение или избегание какой-либо конкретной пищи.
Доктор Пол объяснила, что лучше в качестве награды за похудение выбирать не еду, а какие-то интересные для вас действия или вещи. Хорошими примерами могут быть спа-день, поход в книжный магазин, новая одежда для тренировок или веселая прогулка с семьей.
Она дала также некоторые советы, которые должны помочь:
- Составляйте перечень потенциальных вознаграждений, которые вас интересуют. Сделайте его списком и добавляйте к нему, когда что-то понравится. Таким образом у вас всегда будет что-то удивительное, что будет мотивировать вас;
- Привлеките друга, брата или сестру или коллегу присоединиться, чтобы помочь вам не только достичь ваших целей, но и получить удовольствие от ваших вознаграждений. Исследования также указывают на преимущества наличия партнера, поэтому позвольте ему быть вашим болельщиком и привлеките к празднованию;
- Обновите свой список наград. Если ваш текущий список не вызывает восторга, вычеркните пункты и добавьте что-то новое. Чтобы помочь вам провести мозговой штурм, старайтесь, чтобы они были направлены на поддержку ваших целей. Например, если ваша цель - больше ходить пешком, и вы ее достигли, возможно, побалуйте себя новой парой обуви.
Диетолог подчеркнула необходимость помнить, что еда должна приносить удовольствие, а не рассматриваться как "плохая" или храниться только как награда или "угощение". Любая еда вписывается в схему здорового питания, включая любимую.
Если вас беспокоят ваши отношения с едой, обратитесь за помощью к диетологу для более индивидуального профессионального руководства. Специалист может оказать необходимую поддержку для достижения ваших целей в области здоровья и благополучия с помощью индивидуального подхода.
Советы по похудению
Несколько ранее диетологи назвали орех №1, который поможет вам во время похудения.
Когда вы думаете о диете, то в основном речь идет об ограничении в том, что вы едите. Периодическое (интервальное) голодание - это диета, которая сосредотачивается на том, когда вы едите.