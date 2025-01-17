Он пустует уже два десятилетия.

В центральной Франции расположен заброшенный особняк, который когда-то принадлежал жертвам морской катастрофы с "Титаником".

Исследователь неизвестного Рами Авас, который ведет TikTok с названием pimpmycamel, показал подписчикам как замок выглядит сейчас. На видео можно увидеть, что комнаты будто застыли во времени, однако следы запущенности и упадка хорошо заметны.

Как пишет Express, замок принадлежал норвежскому бизнесмену Энгельхарту Корнелиусу Остби. Он вместе с 22-летней дочерью Хелен путешествовал первым классом "Титаника". Мужчина жил в каюте B-30, а девушка - в B-36. Когда лайнер врезался в айсберг, они вышли из кают, чтобы вместе подняться на лодочную палубу, однако отец вернулся за более теплой одеждой. Тогда Хелен видела его в последний раз.

Девушку посадили в спасательную шлюпку N5, поэтому ей удалось выжить. Позже тело бизнесмена нашли в море. Так Хелен описывала пребывание в шлюпке:

"Не было никакой паники. Но в самом конце мы могли видеть и слышать, что люди на борту понимали, что им некуда идти. Когда корабль стал на дыбы, мы услышали сильный грохот, лязг, как будто внутри все срывалось с якорей. Вдруг это прекратилось, и он стоял на месте очень тихо в течение минуты, а потом пошел вниз, как стрела".

По словам блогера, замок пустует уже два десятилетия - в 2003 году его оставила индонезийская семья, которая забросила имущество и перестала платить налоги. Он добавил, что поместье никому не нужно, поскольку люди считают, что в нем живут призраки. После раскрытия местонахождения дома уже были зафиксированы акты вандализма.

"В 2020 году была создана команда для сохранения замка, потому что там были случаи вандализма и кражи вещей, граффити на лестнице. Поврежден также рояль".

Гибель "Титаника"

Напомним, ранее были опубликованы кадры с лайнера, которые сняли всего через несколько месяцев после нахождения его обломков.

Также во время поисков корабля нашли бронзовую статую "Диана Версальская", которую видели последний раз еще в 1986 году.

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