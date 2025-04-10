По словам ученых, скоро обломки корабля могут исчезнуть.

Снимки обломков "Титаника" свидетельствуют о том, что, скорее всего, в последние часы жизни корабля происходили ужасные события. Об этом пишет IFLScience.

Обломки "Титаника", который затонул в апреле 1912 года, медленно разрушаются и скоро могут исчезнуть из-за ржавчины, морской соли, бактерий и многих глубоководных существ.

"Будущее затонувшего корабля будет продолжать разрушаться со временем, это естественный процесс. Это естественные типы бактерий, поэтому причина, почему процесс разрушения происходит быстрее, заключается в том, что группа бактерий, сообщество, которое работает симбиотически, поедает, если хотите, железо и серу", - отметила в 2019 году Лори Джонсон, ученый, которая была частью команды, которая фотографировала затонувший корабль.

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Поэтому до того, как это произойдет, команды работают над созданием изображений затонувшего корабля, чтобы узнать все, что можно, о катастрофе. Одна из команд пытается создать 3D-"цифрового двойника" затонувшего корабля с помощью лидара (технология получения и обработки информации об удаленных объектах - УНИАН) и фотограмметрии (наука, которая изучает явления, формы и положение различных предметов в пространстве - УНИАН).

Используя лидар команда могла сделать 700 тысяч изображений затонувшего корабля, а благодаря фотограмметрии удалось воссоздать полный вид "Титаника" для документального фильма National Geographic и Atlantic Productions.

"Это как место преступления: вам нужно увидеть, какие есть доказательства, в контексте того, где они находятся. А всесторонний осмотр всего места катастрофы является ключевым для понимания того, что здесь произошло", - подчеркнул в интервью BBC аналитик "Титаника" Паркс Стивенсон.

По словам исследователей, созданные модели предоставили дополнительные доказательства свидетельств очевидцев гибели корабля. К примеру, сканирование показывает иллюминатор, который, скорее всего, был разбит самим айсбергом, благодаря чему подтверждается сообщение выживших о том, что лед попал в каюты людей во время самого столкновения.

"Одной из интригующих деталей, обнаруженных во время сканирования, было то, что некоторые котлы корабля были вогнуты, а клапан лежал в открытом положении на палубе на корме. Это свидетельствует о том, что котел все еще работал, когда корабль погружался в воду, подтверждая сообщения о том, что команда инженеров во главе с 51-летним Джозефом Беллом осталась на корабле, чтобы поддерживать топку и свет на корабле, чтобы ориентировать пассажиров и членов экипажа, которые пытались спастись бегством", - рассказали в IFLScience.

По словам Стивенсона, работники поддерживали свет и энергию до конца, чтобы экипаж смог безопасно спустить спасательные шлюпки при свете, а не в темноте.

"Они пытались сдерживать хаос как можно дольше, и все это символизировал открытый паровой клапан на корме судна", - отметил он.

Также команда могла найти больше подсказок о том, как затонул корабль. Несмотря на то, что судно было спроектировано таким образом, чтобы оставаться на плаву даже в случае затопления четырех отсеков, исследователи предполагают, что айсберг повредил шесть отсеков, в результате чего образовались небольшие пробоины в каждом из них.

"Однако это скорее результат моделирования, проведенного командой, чем фотографические доказательства, поскольку поврежденный участок нижней части носовой части скрыт на океанском дне", - уточнили в издании.

Другие интересные факты о "Титанике"

Ранее экспедиция раскопала на "Титанике" уникальную статую. Речь идет о статуе "Диана Версальская", которую последний раз видели в 1986 году, и теперь она имеет четкое и обновленное изображение.

Также сообщалось, что американский миллиардер построил субмарину, чтобы доказать безопасность посещения места крушения "Титаника". Речь идет о Triton, который является наиболее глубоководным акриловым подводной лодкой в мире, и его рекламируют как такой, что имеет "непревзойденные" возможности.

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