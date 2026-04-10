Старше Йеллоустонского национального парка: какому наземному животному больше всего лет

Самые долгоживущие существа на Земле обитают в наших океанах, преодолевая водные преграды на протяжении сотен лет. Об этом пишет discoverwildlife.

Джонатан, гигантская черепаха с Сейшельских островов, носит титул самого старого из ныне живущих наземных животных. Он обитает на острове Святой Елены, отдаленном вулканическом острове в Южной Атлантике. За ним ухаживают на территории Плантейшн-Хаус, резиденции губернатора острова Святой Елены.

Отмечается, что хотя точных сведений о рождении Джонатана нет, эксперты предполагают, что он родился в 1832 году, а его официальная дата рождения была установлена ​​губернатором острова Святой Елены Найджелом Филлипсом в 2022 году - 4 декабря.

Джонатан пережил такие исторические события, как изобретение лампы накаливания (1879) и высадку первых людей на Луну (1969). Он также старше Йеллоустонского национального парка (официально созданного в 1872 году) и Йосемитского национального парка (в 1864 году).

В декабре 1831 года, незадолго до предполагаемого рождения Джонатана, молодой Чарльз Дарвин отправился в плавание на корабле HMS Beagle в качестве натуралиста. Его наблюдения, включая эволюционировавший клюв зябликов на Галапагосских островах, помогли ему разработать теорию эволюции - Дарвин позже опубликовал "Происхождение видов" 24 ноября 1859 года.

Интересно, что Джонатан встречался со многими членами британской королевской семьи, включая короля Георга IV, королеву Елизавету II и принца Филиппа.

1 апреля 2026 года Джонатан оказался в центре онлайн-мистификации, когда в соцсетях появилось сообщение о смерти черепахи. Однако на следующий день правительство острова Святой Елены выпустило заявление, подтверждающее, что он "жив и здоров".

