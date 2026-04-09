В океане обитают странные животные с пятью конечностями и без головы: что о них известно

Можно довольно точно определить, где на "древе жизни" находятся многие животные. Морская звезда же вызывает больше вопросов, чем ответов. Это малоподвижное животное, наиболее часто имеющее пять лучей, которые выглядят так, будто прибыли с другой планеты.

В BBC Wildlife Magazine рассказали интересные факты об иглокожих (Echinodermata). К этому типу животных относятся морские звезды, а также морской ёж, голотурия и морская лилия.

В издании отметили, что иглокожие усеяны характерными выпячиваниями, называемыми педицилляриями. Это крошечные подвижные структуры, некоторые из которых похожи на миниатюрные захватные клешни.

Всего существует около 7 000 видов иглокожих, каждый из которых обитает в океане. Большинство из них - фильтрующие организмы, использующие свои конечности для отсеивания пищи из воды или осадка.

В издании добавили, что безконечные морские ежи, как правило, пасутся на пище, растущей на поверхности скал, а морские звёзды в основном являются всеядными падальщиками.

Одной из самых необычных особенностей иглокожих является их строение тела, подчеркнули в издании. В то время как большинство животных обладают двусторонней симметрией, иглокожие имеют радиальную симметрию с пятью плоскостями, проходящими через центральную точку, как у пятиугольника.

Кроме того, в издании отметили, что иглокожие занимают отдельную ветвь в эволюционном древе, которая впервые появилась более чем 500 миллионов лет назад. Древнейшие известные науке ископаемые остатки иглокожих относятся к третьему веку кембрия (около 515-520 млн лет назад).

В океане заметили существо, которое отращивает утраченные щупальца

Ранее украинские полярники показали видео, на котором запечатлели удивительное существо - офиуру. Это существо способно отращивать утраченные части тела.

По словам исследователей, офиуры обладают высокой способностью к регенерации утраченных частей тела: быстро восстанавливают лучи и фрагменты диска. В то же время некоторые виды способны светиться желтовато-зеленым светом.

