В российском Томске 70-летний бездомный дворник по имени Виталий в ответ на вопрос о любви процитировал The Beatles и заговорил на французском языке.

Сначала дворника спросили, верит ли он в любовь, на что мужчина ответил «да». После этого у него поинтересовались, считает ли он, что любовь нуждается в материальных доказательствах, подарках. В ответ Виталий процитировал строчку из песни британской рок-группы и сказал: «Can't buy me love, everybody tells me so» The Beatles пели. Любовь не купишь».

По словам мужчины, он всегда отмечает День святого Валентина, хотя ему «и 70 лет».

В этом году мужчина планирует провести праздник за чтением книги Алана Уотса «Путь Дзэн» о дзэн-буддизме.

В конце общения с журналисткой дворник и вовсе перешел на французский язык, сказал свое имя и продолжил работать.

Позже выяснилось, что мужчина бездомный.

