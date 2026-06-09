Харьковские масоны имели большое влияние на жизнь города, хотя многие свидетельства их деятельности не сохранились.

Тайные общества всегда будоражили воображение людей, становясь источником самых разных мифов и теорий. Украина не стала в этом исключением: еще три столетия назад во многих крупных городах - от Львова до Одессы и Харькова - уже существовали масонские организации. Причем в Харькове память о них сохранилась не только в архивных документах, но и как часть городского фольклора.

Рассмотрим, где, по легенде, находился дом масонов в Харькове и какие известные личности были связаны с этим обществом.

Что такое дом масонов - почему эти здания есть по всей Украине

Первые масонские ложи на территории Украины начали возникать примерно в середине XVIII века, когда подобные объединения постепенно расширяли свое влияние в пределах Речи Посполитой и Российской Империи.

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В Харькове это движение оформилось позже, но достаточно заметно: так, одной из наиболее известных организаций стала ложа "Умирающий сфинкс", открытая в 1816 году под руководством Захария Корнеева.

Отдельные члены этой организации профинансировали создание первого Харьковского университета (позже - ХНУ им. В.Н. Каразина). Причем по их же инициативе в подборе преподавателей принял участие Иоганн Вольфганг Гете (также бывший масоном) - он лично приглашал к работе в заведении немецких профессоров.

В целом же, в харьковских масонских кругах упоминают многих известных личностей того времени: Григория Сковороду, некоторых членов семьи Рубинштейн, Северина Потоцкого, Антония Погорельского и Петра Гулака-Артемовского.

О том, где именно собирались представители этого общества, точно неизвестно, однако городские легенды выделяют по крайней мере два варианта: дом масонов на улице Святодуховской (бывшей Пролетарской), 10 и Дворец бракосочетаний на ул. Сумской, 61.

Где находится дом масонов - Харьков тогда и сейчас

Первое здание сразу выделяется своим обликом: строгий симметричный фасад с декоративной лепниной и большим круглым окном в центре.

Среди горожан давно бытует мнение, что дом этот был спроектирован выдающимся харьковским архитектором Алексеем Бекетовым. И хотя документальных подтверждений этому нет, в облике здания действительно можно заметить черты, характерные его работам.

Архитектура Дворца бракосочетаний - второго, как считается, "масонского дома" - выглядит не менее презентабельно: вход его окружает терраса с колоннами и различными декоративными элементами, фасад украшает лепной оранмент, а у ворот долгое время восседали устрашающие скульптуры львов.

Изначально это сооружение было загородной резиденцией Александра Юзефовича - главного редактора популярной газеты "Южный край". Что интересно, типографию этой самой газеты спроектировал, снова-таки, Алексей Бекетов, отчего появились слухи, что архитектор якобы также был как-то связан с масонами.

Впрочем, в отличие от других городов, в случае с Харьковом нет документальных подтверждений того, что так называемый дом масонов действительно был связан с одноименными организациями - это лишь одна из многих местных легенд.

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